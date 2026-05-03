 2026-04-29T13:32:52.058Z

Regionalliga live: Fortuna Köln verpasst Meisterschaft in Paderborn

Regionalliga West: Fortuna Köln verliert beim SC Paderborn II und muss auf den Aufstieg in die 3. Liga warten. Der FC Schalke 04 II empfängt dagegen Borussia Dortmund II zum Revierderby.

von André Nückel · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser
Fortuna Köln hat den ersten Matchball vergeben.
Fortuna Köln hat den ersten Matchball vergeben. – Foto: IMAGO/ HMB-Media

Georg Ermolaev

Spieltag 32 in der Regionalliga West: Die beiden Sonntagsspielen haben diesmal große Bedeutung: Zwar geht es im U23-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund nur um Prestige, doch auch dieses Revierderby will der jeweilige Nachwuchs für sich entscheiden. Fortuna Köln hätte beim SC Paderborn II den Aufstieg in die 3. Liga sichern können, verliert aber.

Fortuna Köln vergibt Matchball

Heute, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07 II
Fortuna Köln
2
1
Abpfiff
Keine Party in der Domstadt: Fortuna Köln hätte mit einem Sieg in Ostwestfalen die Rückkehr in die 3. Liga feiern können, doch statt Party- gab es Katerstimmung. Zwar erzielte Georg Strauch tief in der Nachspielzeit sein erstes Saisontor, aber es war lediglich das 1:2 aus Kölner Sicht. Der SC Paderborn II setzte sich durch, weil Georg Ermolaev nach dem Seitenwechsel für einen Doppelschlag sorgte (52. & 55.). Fortuna bleibt vier Punkte vor Rot-Weiß Oberhausen (66 zu 62 Punkte) und hat gegen Borussia Mönchengladbach II den nächsten Matchball.

Liveticker: FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II

Heute, 17:00 Uhr
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
17:00live

Das Saisonende der Regionalliga West

33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Paderborn 07 II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Bonner SC - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück
So., 10.05.26 17:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II

34. Spieltag
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Bonner SC
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh
Sa., 16.05.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - RW Oberhausen

