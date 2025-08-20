Regionalliga live: FC Schalke II empfängt Sportfreunde Lotte

Wie der FC Gütersloh, der am Dienstag beim Bonner SC siegte, spielte Lotte im DFB-Pokal . Das Spiel gegen den SC Freiburg - ein knappes 0:2 - hatte entsprechend Priorität, weshalb das Auswärtsspiel gegen das höchste Team der Knappenschmiede verlegt wurde. Die Hausherren hatten also reichlich Zeit, um sich auf das Heimspiel vorzubereiten, es ist auch direkt ein enorm wichtiges, denn die Elf von Jakob Fimpel steht nach drei absolvierten Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz. Damit diese Saison ruhiger läuft, sind drei Punkte gegen die favorisierten Lotter natürlich wichtig.

Lotte verlor zuletzt ein intensives Heimspiel gegen Borussia Dortmund U23 mit 3:5, kann aber mit einem Auswärtserfolg wieder zu den vorderen Tabellenplätzen aufschließen. In der vergangenen Spielzeit jubelten die Sportfreunde gleich zweimal gegen Schalke II. Das 2:1 wie im März würden Fabian Lübbers und Co. sicherlich wieder mitnehmen.

Ob Schalke II den Tabellenkeller verlässt und damit die Sportfreunde Lotte überholt oder ob die Gäste den Sprung auf Rang acht (drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach U23) schaffen, erfahrt ihr ab 19 Uhr im FuPa-Liveticker: