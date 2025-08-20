Regionalliga live: FC Schalke II empfängt Sportfreunde Lotte

"Endlich" endet der 4. Spieltag der Regionalliga West, der zwar am Samstag begonnen hat, aber erst mit dem Heimspiel des FC Schalke 04 U23 gegen die Sportfreunde Lotte am Mittwoch endet. Hier gibt es den Liveticker der Paarung.
Lotte verlor zuletzt ein intensives Heimspiel gegen Borussia Dortmund U23 mit 3:5, kann aber mit einem Auswärtserfolg wieder zu den vorderen Tabellenplätzen aufschließen. In der vergangenen Spielzeit jubelten die Sportfreunde gleich zweimal gegen Schalke II. Das 2:1 wie im März würden Fabian Lübbers und Co. sicherlich wieder mitnehmen.
Ob Schalke II den Tabellenkeller verlässt und damit die Sportfreunde Lotte überholt oder ob die Gäste den Sprung auf Rang acht (drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach U23) schaffen, erfahrt ihr ab 19 Uhr im FuPa-Liveticker:
5. Spieltag
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Paderborn 07 II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Bonner SC
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - SC Fortuna Köln
So., 24.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II
So., 24.08.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - SSVg Velbert