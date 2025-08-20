 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Schalke II gegen Lotte.
Schalke II gegen Lotte. – Foto: Imago Images

Regionalliga live: FC Schalke II empfängt Sportfreunde Lotte

Regionalliga West live: Der FC Schalke 04 II trifft am Mittwochabend auf die Sportfreunde Lotte - der Ticker.

Regionalliga West
Schalke 04 II
SF Lotte

"Endlich" endet der 4. Spieltag der Regionalliga West, der zwar am Samstag begonnen hat, aber erst mit dem Heimspiel des FC Schalke 04 U23 gegen die Sportfreunde Lotte am Mittwoch endet. Hier gibt es den Liveticker der Paarung.

Heute, 19:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:00live
Wie der FC Gütersloh, der am Dienstag beim Bonner SC siegte, spielte Lotte im DFB-Pokal. Das Spiel gegen den SC Freiburg - ein knappes 0:2 - hatte entsprechend Priorität, weshalb das Auswärtsspiel gegen das höchste Team der Knappenschmiede verlegt wurde. Die Hausherren hatten also reichlich Zeit, um sich auf das Heimspiel vorzubereiten, es ist auch direkt ein enorm wichtiges, denn die Elf von Jakob Fimpel steht nach drei absolvierten Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz. Damit diese Saison ruhiger läuft, sind drei Punkte gegen die favorisierten Lotter natürlich wichtig.

Lotte verlor zuletzt ein intensives Heimspiel gegen Borussia Dortmund U23 mit 3:5, kann aber mit einem Auswärtserfolg wieder zu den vorderen Tabellenplätzen aufschließen. In der vergangenen Spielzeit jubelten die Sportfreunde gleich zweimal gegen Schalke II. Das 2:1 wie im März würden Fabian Lübbers und Co. sicherlich wieder mitnehmen.

Ob Schalke II den Tabellenkeller verlässt und damit die Sportfreunde Lotte überholt oder ob die Gäste den Sprung auf Rang acht (drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach U23) schaffen, erfahrt ihr ab 19 Uhr im FuPa-Liveticker:

>>> Liveticker FC Schalke 04 II - Sportfreunde Lotte

Spieltag 5 der Regionalliga West ab Samstag

5. Spieltag
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Paderborn 07 II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Bonner SC
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - SC Fortuna Köln
So., 24.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II
So., 24.08.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - SSVg Velbert

