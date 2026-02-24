 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Regionalliga LIVE: FC Bayern II führt nach Pyro-Show hochverdient

25. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Michel Guddat · Heute, 19:52 Uhr · 0 Leser
Die Fans der SpVgg Unterhaching zündelten vor Anpfiff der Partie.
Die Fans der SpVgg Unterhaching zündelten vor Anpfiff der Partie. – Foto: foto2press/Imago

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
Haching
FC Bayern II

Auftakt der Regionalliga Bayern: Zum Start des 25. Spieltags duelliert sich FC Bayern München II mit der SpVgg Unterhaching. Wer startet erfolgreich ins Jahr 2026? Wir berichten im Live-Ticker.

  • 25. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern II – SpVgg Unterhaching -:- (-:-)
  • Tabelle: Die Bayern-Amateure stehen mit 27 Punkten auf dem achten Platz. Haching steht mit 39 Punkten auf dem zweiten Platz
  • Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße

München – Stadt-Derby zum Auftakt! FC Bayern München II empfängt den Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern, die SpVgg Unterhaching. Ursprünglich sollte die Partie bereits letzten Freitag (20. Februar) stattfinden. Aufgrund des Schneefalls musste das Stadt-Derby jedoch abgesagt und verschoben werden. Am heutigen Dienstag (Anpfiff 19:00 Uhr) rollt der Ball im Stadion an der Grünwalder Straße.

Heute, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
1
0