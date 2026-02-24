Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Regionalliga LIVE: FC Bayern II fordert Haching im Stadt-Derby
25. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Michel Guddat · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Matchwinner im Hinspiel: Jordan Aigboje traf für Haching doppelt. – Foto: Sven Leifer
Auftakt der Regionalliga Bayern: Zum Start des 25. Spieltags duelliert sich FC Bayern München II mit der SpVgg Unterhaching. Wer startet erfolgreich ins Jahr 2026? Wir berichten im Live-Ticker.
25. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern II – SpVgg Unterhaching -:- (-:-)
Tabelle: Die Bayern-Amateure stehen mit 27 Punkten auf dem achten Platz. Haching steht mit 39 Punkten auf dem zweiten Platz
Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße
München – Stadt-Derby zum Auftakt! FC Bayern München II empfängt den Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern, die SpVgg Unterhaching. Ursprünglich sollte die Partie bereits letzten Freitag (20. Februar) stattfinden. Aufgrund des Schneefalls musste das Stadt-Derby jedoch abgesagt und verschoben werden. Am heutigen Dienstag (Anpfiff 19:00 Uhr) rollt der Ball im Stadion an der Grünwalder Straße.