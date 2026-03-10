 2026-03-10T10:11:42.421Z

Regionalliga LIVE: FC Bayern Amateure holen vierten Heimsieg in Folge

Vier Nachholspiele in der Regionalliga Bayern

Er bringt die Münchner in Führung – Foto: IMAGO/Lackovic

Für die Amateure des FC Bayern steht am Dienstagabend die Chance auf Wiedergutmachung an: Die Münchner empfangen die Reserve des FC Augsburg zum Nachholspiel des 18. Spieltag. Nach dem erfolgreichen Start in Pflichtspieljahr mit zwei Siegen in Folge verlor der FCB am vergangenen Spieltag gegen Bayreuth. Zu Hause sind die Jungs von Holger Seitz bis dato ungeschlagen. Halten die Münchner diese Serie? Parallel empfängt das Schlusslicht der Liga den VfB Eichstätt. Die Live-Ticker im Überblick.

Nachholspiel des 18. Spieltag:

Heute, 18:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern II
FC Augsburg
FC Augsburg II
2
0
Abpfiff

Nachholspiel des 20. Spieltag:

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
Hankofen
VfB Eichstätt
Eichstätt
2
3
Abpfiff

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC Memmingen
TSV Aubstadt
Aubstadt
2
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
DJK Vilzing
DJK Vilzing
FC Würzburger Kickers
Würz.Kickers
1
1
Abpfiff