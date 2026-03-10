Regionalliga LIVE: FC Bayern Amateure holen vierten Heimsieg in Folge

Er bringt die Münchner in Führung – Foto: IMAGO/Lackovic

Für die Amateure des FC Bayern steht am Dienstagabend die Chance auf Wiedergutmachung an: Die Münchner empfangen die Reserve des FC Augsburg zum Nachholspiel des 18. Spieltag. Nach dem erfolgreichen Start in Pflichtspieljahr mit zwei Siegen in Folge verlor der FCB am vergangenen Spieltag gegen Bayreuth. Zu Hause sind die Jungs von Holger Seitz bis dato ungeschlagen. Halten die Münchner diese Serie? Parallel empfängt das Schlusslicht der Liga den VfB Eichstätt. Die Live-Ticker im Überblick.