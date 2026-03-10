Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Regionalliga LIVE: FC Bayern Amateure holen vierten Heimsieg in Folge
Vier Nachholspiele in der Regionalliga Bayern
von Lara Marjanovic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Er bringt die Münchner in Führung – Foto: IMAGO/Lackovic
Für die Amateure des FC Bayern steht am Dienstagabend die Chance auf Wiedergutmachung an: Die Münchner empfangen die Reserve des FC Augsburg zum Nachholspiel des 18. Spieltag. Nach dem erfolgreichen Start in Pflichtspieljahr mit zwei Siegen in Folge verlor der FCB am vergangenen Spieltag gegen Bayreuth. Zu Hause sind die Jungs von Holger Seitz bis dato ungeschlagen. Halten die Münchner diese Serie? Parallel empfängt das Schlusslicht der Liga den VfB Eichstätt. Die Live-Ticker im Überblick.