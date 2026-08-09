Regionalliga live: Ex-Altona-Spieler sorgt für hohe ETV-Pleite

Im Mittelpunkt stand ein Spieler, den man in Hamburg bestens kennt: Rasmus Tobinski, in der vergangenen Saison noch für Altona 93 aktiv, entschied die Partie mit einem Dreierpack nahezu im Alleingang. Für den ETV wurde es vor allem in der ersten Halbzeit schwierig, weil Weiche früh die Kontrolle übernahm und den Aufsteiger schnell unter Druck setzte.

Tobinski bringt Weiche früh auf Kurs

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 14 Minuten in Führung. Tobinski traf zum 1:0 und legte nur sieben Minuten später nach. Mit dem 2:0 in der 21. Minute stellte der Angreifer die Weichen früh auf Heimsieg.

Der ETV brauchte einige Zeit, um in die Partie zu finden, meldete sich dann aber zurück. Toralf Hense verkürzte in der 37. Minute auf 1:2 und gab dem Aufsteiger neue Hoffnung. Doch diese hielt nicht lange: Noch vor der Pause stellte Kevin Ntika in der 40. Minute auf 3:1 für Weiche. Der Treffer war aus Eimsbütteler Sicht besonders bitter, weil der Anschluss gerade erst gelungen war.

ETV findet keine Stabilität

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es dem ETV nicht, die Partie dauerhaft zu beruhigen. Torben Marten erhöhte in der 58. Minute auf 4:1 und sorgte damit früh für eine klare Richtung. Zwar wechselte Schultz mehrfach und brachte unter anderem Jon Willem Pauli, Lamin Beuck, Karim Ay und Jamel Gramberg, doch die Gastgeber blieben gefährlicher.

In der 78. Minute krönte Tobinski seinen starken Auftritt mit dem dritten Treffer des Tages. Das 5:1 war die endgültige Entscheidung. Kurz darauf gelang dem eingewechselten Beuck noch Ergebniskosmetik: In der 81. Minute traf er zum 2:5-Endstand.

Für den SC Weiche Flensburg 08 ist der klare Sieg der erste Dreier der Saison nach dem 1:1 zum Auftakt beim VfB Lübeck. Der Eimsbütteler TV muss dagegen schnell die richtigen Schlüsse ziehen. Die Rückkehr in die Regionalliga begann mit einem harten Lehrstück - und mit der Erkenntnis, dass Fehler auf diesem Niveau konsequent bestraft werden.

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