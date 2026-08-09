Regionalliga live: Ex-Altona-Spieler sorgt für hohe ETV-Pleite

Der Eimsbütteler TV ist mit einer deutlichen Niederlage in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Nach dem verschobenen Auftakt gegen den Hamburger SV II musste die Mannschaft von Trainer Can Timo Schultz am 2. Spieltag bei SC Weiche Flensburg 08 ran - und kassierte beim 2:5 gleich den ersten Rückschlag.
Im Mittelpunkt stand ein Spieler, den man in Hamburg bestens kennt: Rasmus Tobinski, in der vergangenen Saison noch für Altona 93 aktiv, entschied die Partie mit einem Dreierpack nahezu im Alleingang. Für den ETV wurde es vor allem in der ersten Halbzeit schwierig, weil Weiche früh die Kontrolle übernahm und den Aufsteiger schnell unter Druck setzte.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 14 Minuten in Führung. Tobinski traf zum 1:0 und legte nur sieben Minuten später nach. Mit dem 2:0 in der 21. Minute stellte der Angreifer die Weichen früh auf Heimsieg.
Der ETV brauchte einige Zeit, um in die Partie zu finden, meldete sich dann aber zurück. Toralf Hense verkürzte in der 37. Minute auf 1:2 und gab dem Aufsteiger neue Hoffnung. Doch diese hielt nicht lange: Noch vor der Pause stellte Kevin Ntika in der 40. Minute auf 3:1 für Weiche. Der Treffer war aus Eimsbütteler Sicht besonders bitter, weil der Anschluss gerade erst gelungen war.
Auch nach dem Seitenwechsel gelang es dem ETV nicht, die Partie dauerhaft zu beruhigen. Torben Marten erhöhte in der 58. Minute auf 4:1 und sorgte damit früh für eine klare Richtung. Zwar wechselte Schultz mehrfach und brachte unter anderem Jon Willem Pauli, Lamin Beuck, Karim Ay und Jamel Gramberg, doch die Gastgeber blieben gefährlicher.
In der 78. Minute krönte Tobinski seinen starken Auftritt mit dem dritten Treffer des Tages. Das 5:1 war die endgültige Entscheidung. Kurz darauf gelang dem eingewechselten Beuck noch Ergebniskosmetik: In der 81. Minute traf er zum 2:5-Endstand.
Für den SC Weiche Flensburg 08 ist der klare Sieg der erste Dreier der Saison nach dem 1:1 zum Auftakt beim VfB Lübeck. Der Eimsbütteler TV muss dagegen schnell die richtigen Schlüsse ziehen. Die Rückkehr in die Regionalliga begann mit einem harten Lehrstück - und mit der Erkenntnis, dass Fehler auf diesem Niveau konsequent bestraft werden.
Die Partie begann aus Hamburger Sicht denkbar schlecht. Schon in der 2. Minute brachte Nick Stepantsev die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Emden nutzte den Schwung des frühen Treffers und blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. Kurz vor der Pause erhöhte Theo Schröder auf 2:0 (41.) und stellte die Weichen weiter auf Heimsieg. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe noch größer: Erneut Schröder traf in der 52. Minute zum 3:0 für Emden.
Lange deutete alles auf einen klaren Erfolg der Kickers hin, doch der HSV II gab sich nicht auf. In der Schlussphase kamen die Hamburger noch einmal zurück. Radin Amadou verkürzte in der 83. Minute auf 1:3, nur vier Minuten später traf der eingewechselte Finn Barkowsky zum 2:3 (87.).
Plötzlich war die Partie wieder offen. Emden musste den sicher geglaubten Sieg über die Zeit bringen, während der HSV II auf den späten Ausgleich drängte. Der dritte Treffer gelang den Gästen jedoch nicht mehr.
Für den BSV Kickers Emden ist es nach dem 4:4 zum Auftakt beim HSC Hannover der erste Saisonsieg. Der Hamburger SV II hingegen startet ohne Punkte und muss sich ärgern, dass die starke Schlussphase nach einem schwachen Beginn nicht mehr belohnt wurde.
Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08
4. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - Eimsbütteler TV
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst
So., 16.08.26 15:00 Uhr Bremer SV - HSC Hannover
So., 16.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - SV Todesfelde