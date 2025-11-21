 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Kann Siegen den Tabellenführer ärgern?
Kann Siegen den Tabellenführer ärgern? – Foto: Marco Bader

Regionalliga live: Drei Topspiele in der Samstagskonferenz

Regionalliga West: Der 16. Spieltag hat einige absolute Kracher zu bieten. So spielt unter anderem Tabellenführer Fortuna Köln bei den Sportfreunden Siegen. Auch mit Borussia Mönchengladbachs U23 und RW Oberhausen duellieren sich zwei potenzielle Aufstiegsanwärter.

Noch zwei Spiele bis zum Ende der Hinrunde und drei bis zur Winterpause. Die Regionalliga West geht in den Zwischenspurt. Für das gute Gefühl unter dem Weihnachtsbaum werden sich aber besonders die jeweiligen Spitzenteams noch einmal reinhängen müssen. Spitzenreiter Fortuna Köln bekommt es mit dem zuletzt unbeständigen, doch qualitativ über jeden Zweifel erhabenen Aufsteiger Sportfreunde Siegen zu tun. Direkt dahinter kann sich auch der FC Schalke 04 II sich gegen den 1. FC Bocholt beweisen, auch wenn es für die Knappen schlussendlich nicht um den Drittligaaufstieg gehen könnte. Der FCB wird den Anschluss nach oben aufrechterhalten wollen. Ebenfalls im Mix der Aufstiegskandidaten tummeln sich RW Oberhausen und Borussia Mönchengladbachs U23, die sich im Grenzlandstadion gegenüber stehen werden. Dazu steht mit dem Duell des SC Wiedenbrück und SV Rödinghausen knallhartes Abstiegsduell an.

_____

Vorgezogene Partie vom vergangenen Wochenende

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
3
2
Abpfiff

>>> Zum Spiel

SC Paderborn 07 II – SSVg Velbert 3:2
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Anton Bäuerle (85. Marlon Becker), Tim Böhmer (59. Luca Löwelt), Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme (59. Lenny Hennig), Julius Bugenhagen, Bennit Bröger (85. Medin Kojic), Travis de Jong (88. Fedir Babak), Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels - Co-Trainer: Janik Brosch
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (85. Baran Seker), Kilian-Joel Wagenaar (85. Reo Yoshida), Arlind Mimini, Max Machtemes, Beyhan Ametov (46. Harumi Goto), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (75. David Glavas), Philip Buczkowski (52. Valon Zhushi), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 457
Tore: 1:0 Bennit Bröger (27.), 1:1 Calvin Marion Mockschan (29.), 2:1 Travis de Jong (80. Foulelfmeter), 3:1 Luca Löwelt (85.), 3:2 Harumi Goto (90.)

_____

Liveticker: 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live

_____

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

_____

Liveticker: VfL Bochum II - FC Gütersloh

So., 23.11.2025, 18:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
18:00live

_____

Liveticker: Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

_____

Liveticker: Sportfreunde Lotte - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

_____

Liveticker: Sportfreunde Siegen - Fortuna Köln

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00

_____

Liveticker: SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

_____

Liveticker: 1. FC Köln II - Borussia Dortmund II

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
15:30live

_____

So geht es weiter

17. Spieltag
28.11.25 SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
28.11.25 SSVg Velbert - Sportfreunde Siegen
29.11.25 SC Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte
29.11.25 Bonner SC - Wuppertaler SV
29.11.25 Fortuna Düsseldorf II - VfL Bochum II
29.11.25 FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach II
29.11.25 RW Oberhausen - 1. FC Bocholt
29.11.25 FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II
30.11.25 Borussia Dortmund II - SC Wiedenbrück

_____

21.11.2025, 08:00 Uhr
Markus BeckerAutor