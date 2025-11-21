Regionalliga live: Drei Topspiele in der Samstagskonferenz

Noch zwei Spiele bis zum Ende der Hinrunde und drei bis zur Winterpause. Die Regionalliga West geht in den Zwischenspurt. Für das gute Gefühl unter dem Weihnachtsbaum werden sich aber besonders die jeweiligen Spitzenteams noch einmal reinhängen müssen. Spitzenreiter Fortuna Köln bekommt es mit dem zuletzt unbeständigen, doch qualitativ über jeden Zweifel erhabenen Aufsteiger Sportfreunde Siegen zu tun. Direkt dahinter kann sich auch der FC Schalke 04 II sich gegen den 1. FC Bocholt beweisen, auch wenn es für die Knappen schlussendlich nicht um den Drittligaaufstieg gehen könnte. Der FCB wird den Anschluss nach oben aufrechterhalten wollen. Ebenfalls im Mix der Aufstiegskandidaten tummeln sich RW Oberhausen und Borussia Mönchengladbachs U23, die sich im Grenzlandstadion gegenüber stehen werden. Dazu steht mit dem Duell des SC Wiedenbrück und SV Rödinghausen knallhartes Abstiegsduell an.