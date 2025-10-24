Regionalliga live: Derby in Köln, Schalke gegen Velbert und mehr

Spieltag in der Regionalliga West. Spitzenreiter FC Schalke 04 II steht vor der Pflichtaufgabe gegen die SSVg Velbert, Verfolger Fortuna Köln hat im Derby gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln alle Trümpfe in der eigenen Hand. Rot-Weiß Oberhausen empfängt die Sportfreunde Lotte und der Wuppertaler SV reist zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Zum Topspiel kommt es am Sonntag zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunden Siegen. Diese Partien gibt es außerdem.