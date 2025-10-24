 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
RWO und Siegen stehen im oberen Tabellendrittel.
RWO und Siegen stehen im oberen Tabellendrittel. – Foto: Marco Bader

Regionalliga live: Derby in Köln, Schalke gegen Velbert und mehr

Derby, Spitzenspiel und viel Spannung: So läuft der 13. Spieltag in der Regionalliga West.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Spieltag in der Regionalliga West. Spitzenreiter FC Schalke 04 II steht vor der Pflichtaufgabe gegen die SSVg Velbert, Verfolger Fortuna Köln hat im Derby gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln alle Trümpfe in der eigenen Hand. Rot-Weiß Oberhausen empfängt die Sportfreunde Lotte und der Wuppertaler SV reist zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Zum Topspiel kommt es am Sonntag zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunden Siegen. Diese Partien gibt es außerdem.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem neuen Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

So läuft der 13. Spieltag der Regionalliga West

_____

1. FC Bocholt - VfL Bochum II

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00live

_____

Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

_____

SSVg Velbert - FC Schalke 04 II

Morgen, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live

_____

Fortuna Köln - 1. FC Köln II

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

_____

Bonner SC - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

_____

Fortuna Düsseldorf II - SC Paderborn II

Morgen, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

_____

Rot-Weiß Oberhausen - Sportfreunde Lotte

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

_____

SV Rödinghausen - Borussia Dortmund II

Morgen, 16:30 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
16:30live

_____

FC Gütersloh - Sportfreunde Siegen

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00

_____

So geht es am kommenden Spieltag weiter

14. Spieltag
Fr., 31.10.25 18:30 Uhr FC Schalke 04 II - SV Rödinghausen
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - RW Oberhausen
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfL Bochum II
So., 02.11.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Bocholt
So., 02.11.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Fortuna Düsseldorf II
So., 02.11.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SC Fortuna Köln
So., 02.11.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SSVg Velbert
So., 02.11.25 18:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Bonner SC

Aufrufe: 024.10.2025, 15:00 Uhr
Marcel EichholzAutor