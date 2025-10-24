Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
RWO und Siegen stehen im oberen Tabellendrittel. – Foto: Marco Bader
Regionalliga live: Derby in Köln, Schalke gegen Velbert und mehr
Derby, Spitzenspiel und viel Spannung: So läuft der 13. Spieltag in der Regionalliga West.
Spieltag in der Regionalliga West. Spitzenreiter FC Schalke 04 II steht vor der Pflichtaufgabe gegen die SSVg Velbert, Verfolger Fortuna Köln hat im Derby gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln alle Trümpfe in der eigenen Hand. Rot-Weiß Oberhausen empfängt die Sportfreunde Lotte und der Wuppertaler SV reist zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Zum Topspiel kommt es am Sonntag zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunden Siegen. Diese Partien gibt es außerdem.
