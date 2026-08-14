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Regionalliga LIVE: Burghausen und Haching unter Druck
Volle Regionalliga-Power am heutigen Freitag! Alle Mannschaften sind im Einsatz, einzig der FC Bayern München II hat spielfrei. Spitzenreiter Memmingen empfängt die Löwen, Haching ist zu Gast in Illertissen. Der TSV Landsberg trifft auf Greuther Fürth II, Wacker empfängt Schwaben Augsburg. Der TSV Buchbach fordert den TSV Aubstadt. Alle Live-Ticker im Überblick.