 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Regionalliga LIVE: Burghausen und Haching unter Druck

4. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Michel Guddat · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mike Megapix

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Regionalliga Bayern
Schweinfurt
TSV 1860
DJK Vilzing
Ansbach

Volle Regionalliga-Power am heutigen Freitag! Alle Mannschaften sind im Einsatz, einzig der FC Bayern München II hat spielfrei. Spitzenreiter Memmingen empfängt die Löwen, Haching ist zu Gast in Illertissen. Der TSV Landsberg trifft auf Greuther Fürth II, Wacker empfängt Schwaben Augsburg. Der TSV Buchbach fordert den TSV Aubstadt. Alle Live-Ticker im Überblick.

Heute, 18:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
2
0
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
2
0
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
3
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
2
0

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
1
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
0
2

Heute, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
2
+Video

Heute, 19:00 Uhr
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
0
1

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
1
1