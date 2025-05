Regionalliga LIVE: Buchbach muss zweiten Gegentreffer schlucken - FCA II trifft kurz vor der Pause

32. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Buchbach – FC Augsburg II

Tabelle: Der TSV Buchbach rangiert mit 52 Zählern auf Rang 4, der FC Augsburg ist mit zehn Punkten weniger Zehnter.

Der Live-Ticker:

Buchbach - In der SMR-Arena kommt es heute Abend zum Duell zwischen dem TSV Buchbach und dem FC Augsburg II. Nach der Pleite beim DJK Vilzing wollen die Schützlinge von Trainer Aleksandro Petrovic zurück in die Erfolgsspur. Die Schwaben werden gewiss Einwände haben - die aktuelle Form bestätigt das, auch trotz des überraschenden Remis letzte Woche gegen Hankofen-Hailing. Im laufenden Kalenderjahr gingen die Augsburger in neun Partien nur zweimal als Verlierer vom Platz. Zuletzt gab es neben der angesprochenen Punkteteilung und einem Remis gegen den Zweiten Bayreuth ein 5:0-Ausrufezeichen gegen Aubstadt.