Regionalliga live: Bonner SC und VfL Bochum II im Ticker

Der Bonner SC und der VfL Bochum U21 bestreiten am Mittwochabend ihr Nachholspiel (Hinspiel 4:1 BSC) in der Regionalliga West - und haben viel zu gewinnen: Mit einem Sieg ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Bochum II reist als formstärkste Mannschaft in die ehemalige Hauptstadt und kann mit einem Erfolg den Keller auf neun Punkte distanzieren. Beim BSC sind sogar zehn Punkte Luft auf den ersten Nichtabstiegsplatz möglich, zudem hat Bonn insgesamt drei Partien weniger bestritten als der Wuppertaler SV oder die SSVg Velbert.
Wie die Partie zwischen Bonn und Bochum II läuft, könnt ihr im FuPa-Ticker verfolgen. Im Anschluss gibt es den Spielbericht.
28. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SSVg Velbert
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Bonner SC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
So., 05.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen
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