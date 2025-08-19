Regionalliga live: Bonn gegen Gütersloh erstmals seit 2009

Der 4. Spieltag der Regionalliga West geht mit den Duellen am Dienstag und Mittwoch in die Verlängerung. Der Bonner SC ist ab 19 Uhr der Gastgeber des FC Gütersloh, der als klarer Favorit in die ehemalige Hauptstadt reist.

Rund 200 Kilometer müssen die Fans des FC Gütersloh am Dienstagabend auf sich nehmen, um ihr Team nach Bonn zu begleiten. Dass die Partie überhaupt zum Wochenstart stattfindet, hat einen einfachen Hintergrund: Der FCG empfing am Freitag Union Berlin im DFB-Pokal, flog gegen den Bundesligisten jedoch standesgemäß mit 0:5 raus.

Unter Flutlicht will das Team von Julian Hesse zurück in die Erfolgsspur finden, denn nach zwei Erfolgen zum Auftakt gab es zuletzt eine 1:3-Pleite daheim gegen die U21 von Fortuna Düsseldorf. Der Vizemeister gilt auch in dieser Saison wieder als Kandidat für die vorderen Plätze. Das trifft auf den BSC zwar nicht zu, aber auch der amtierende Meister der Mittelrheinliga hat durchaus Chancen, eine ordentliche Aufstiegssaison zu spielen. Bonn verlor nach dem 4:1-Erfolg beim Mitaufsteiger VfL Bochum U21 zwar gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und RW Oberhausen, doch beide Rivalen sind wie Gütersloh eigentlich stärker einzuschätzen.

Gelingt Bonn der erste Heimsieg, dann wäre der BSC punktgleich mit Gütersloh. Die Gäste schielen derweil auf Rang zwei. Übrigens: Es ist das erste Aufeinandertreffen seit März 2009, als Gütersloh Bonn daheim mit 2:1 in der NRW-Liga bezwang. Beide Klubs spielten seither zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Regionalliga, das Duell der Traditionsvereine endete in bislang vier Duellen dreimal für Gütersloh. Bonn gewann 2008 sein Heimspiel mit 5:0 - mit Doppel-Torschütze Gordon Addai, dem heutigen Co-Trainer des BSC.

Chancen für Bonn gegen Gütersloh

Sascha Glatzel, Trainer Bonner SC, Vereinsmedien: "Wir sind nicht chancenlos. Ich habe in allen unseren bisherigen drei Spielen Phasen gesehen, wo wir wettbewerbsfähig waren. Die Zeit spielt für uns. Unsere Neuzugänge, die teilweise seit drei Monaten nicht mehr trainiert hatten, werden von Woche zu Woche stärker."

Julian Hesse, Trainer FC Gütersloh, Vereinsmedien: „Die Stimmung ist eine Mischung aus Enttäuschung, weil wir alle das Gefühl haben, dass mehr drin gewesen wäre, und Motivation. Das Pokalspiel mit der tollen Kulisse und Stimmung hat uns noch einmal vor Augen geführt, wofür wir arbeiten. Das wollen wir gerne häufiger erleben. Gut, dass es am Dienstag schon weitergeht und wir nicht eine Woche auf das nächste Spiel warten müssen."