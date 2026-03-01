Regionalliga live: Bocholt in Siegen, Fortuna gegen Bonn, BVB-RWO

Dieser Sonntag ist sicherlich einer der attraktivsten in der laufenden Saison der Regionalliga West! Der 1. FC Bocholt benötigt bei Sportfreunde Siegen dringend Punkte, der stark aufgelegte Bonner SC gastiert bei Fortuna Köln und das Topspiel steigt zwischen der U23 von Borussia Dortmund Rot-Weiß Oberhausen.
>>> So lief die Regionalliga West am Samstag
25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück
