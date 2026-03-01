 2026-02-20T12:29:42.904Z

Regionalliga live: Bocholt in Siegen, Fortuna gegen Bonn, BVB-RWO

Regionalliga West: Der Sonntag hält spannende Spiele parat, denn der 1. FC Bocholt gastiert bei Sportfreunde Siegen, Fortuna Köln empfängt den Bonner SC und Borussia Dortmund II und RW Oberhausen duellieren sich im Topspiel.

Oberhausen und Fortuna im Einsatz.
Oberhausen und Fortuna im Einsatz.

Dieser Sonntag ist sicherlich einer der attraktivsten in der laufenden Saison der Regionalliga West! Der 1. FC Bocholt benötigt bei Sportfreunde Siegen dringend Punkte, der stark aufgelegte Bonner SC gastiert bei Fortuna Köln und das Topspiel steigt zwischen der U23 von Borussia Dortmund Rot-Weiß Oberhausen.

________________

Liveticker: Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

________________

Liveticker: Fortuna Köln - Bonner SC

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

________________

Liveticker: Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

____

