Regionalliga LIVE: Bender und Burghausen starten Jagd auf Top-Teams

Lars Bender und Wacker Burghausen siegten im Hinspiel gegen Vilzing mit 2:1. Noah Müller und Mateo Zetic trafen nach Rückstand. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Wacker Burghausen gastiert am Dienstagabend, dem 3. März, um 19 Uhr bei der DJK Vilzing. Siegt die Mannschaft von Lars Bender dürften die Blicke wieder nach oben gehen.

Lars Bender befindet sich bei Wacker Burghausen auf Abschiedstournee. Überraschend gab der Verein Anfang Februar bekannt, dass der ehemalige Nationalspieler dem Verein nach nur einer Saison den Rücken kehrt. Doch bevor Bender geht, könnte ihm mit Wacker noch ein Coup gelingen. Mit Blick auf die Tablle winkt Wacker am Saisonende derzeit ein Mittelfeldplatz, doch die Aufstiegsränge wären bei einem Sieg bei der DJK Vilzing plötzlich wieder in Schlagdistanz.

Da der 1. FC Nürnberg II auf den Drittliga-Aufstieg verzichtet, reicht bereits Platz zwei für die Relegation. Diesen Rang belegt derzeit die SpVgg Unterhaching. Der Vorsprung beträgt zwar zwölf Punkte, doch Wacker hat zwei Spiele weniger bestritten. Zudem starteten die Verfolger Nürnbergs eher mäßig in die Rückrunde. Die Aufholjagd scheint möglich.

Den ersten Schritt dazu will Wacker im Duell gegen Vilzing machen – dem ersten Spiel nach der Winterpause. Ursprünglich sollte die Partie bereits am Samstag stattfinden, doch Platzprobleme ließen die Begegnung platzen. Regionalliga Bayern: Bender und Burghausen gegen Vilzing gerüstet

"Natürlich war es ungünstig, dass unsere letzten Partien witterungsbedingt ausgefallen sind. Die gesamte Mannschaft arbeitet darauf hin, zum Pflichtspielauftakt voll da zu sein, und ein solcher Ausfall kann den Rhythmus etwas unterbrechen. Dennoch haben wir uns in der vergangenen Trainingswoche intensiv und zielgerichtet auf das anstehende Match in Vilzing vorbereitet", erklärte Bender vor dem Duell. "Ich bin guter Dinge, dass die Jungs bereit sind und mit der nötigen Energie in die Rückrunde starten. In Vilzing treffen wir auf einen Gegner, der sehr intensiv und kampfbetont auftreten wird. Für uns kommt es darauf an, in unseren Aktionen klar und konsequent zu bleiben und die äußeren Umstände entsprechend anzunehmen."

Anstoß am Huthgarten ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.