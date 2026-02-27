 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ticker

Regionalliga LIVE: Bayern startet mit Verspätung - uchbach gegen Fürth

21. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Sarah Georgi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Gibt es auch heute Abend wieder neue Banner im Grünwalder Stadion?
Gibt es auch heute Abend wieder neue Banner im Grünwalder Stadion? – Foto: Marc Marasescu

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

Nach dem Derby-Sieg gegen Haching wartet auf die Bayern-Amateure eine vermeintlich leichte Aufgabe. Der Tabellenvorletzte SpVgg Hankofen ist zu Gast im Grünwalder Stadion. In Buchbach gibt Marc Unterberger gegen die Kleeblätter sein Liga-Debüt an der Seitenlinie. Alle Spiele des 21. Spieltags im Liveticker.

Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
0
0

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
0
0

Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
14:00live

Verlegt auf Dienstag:

Di., 03.03.2026, 19:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
19:00live