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Regionalliga LIVE: Bayern II wieder dran – Buchbach gleicht aus
23. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Luca Hayden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die Amateure des FC Bayern empfangen in der Regionalliga den FC Memmingen. – Foto: Charly Becherer
In der Regionalliga Bayern empfängt die Bundesliga-Reserve des FC Bayern München den FC Memmingen. Außerdem will der TSV Buchbach den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2026 einfahren. Die Live-Ticker im Überblick.