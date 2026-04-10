 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ticker

Regionalliga LIVE: Bayern II in Würzburg, Wacker will Serie fortsetzen

28. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Für den SV Wacker Burghausen geht es an diesem Spieltag gegen die SpVgg Bayreuth. Die kleinen Bayern bekommen es mit den Würzburger Kickers zu tun.
Für den SV Wacker Burghausen geht es an diesem Spieltag gegen die SpVgg Bayreuth. Die kleinen Bayern bekommen es mit den Würzburger Kickers zu tun. – Foto: Adrian Goldberg

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Die Reserve des FC Bayern muss zum Tabellenzweiten aus Würzburg, der SV Wacker Burghausen will gegen die SpVgg Bayreuth den dritten Sieg in Folge einfahren. Der 28. Spieltag der Regionalliga Bayern im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
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