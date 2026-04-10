Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Regionalliga LIVE: Bayern II in Würzburg spät in Unterzahl
28. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Für den SV Wacker Burghausen geht es an diesem Spieltag gegen die SpVgg Bayreuth. Die kleinen Bayern bekommen es mit den Würzburger Kickers zu tun. – Foto: Adrian Goldberg
Die Reserve des FC Bayern muss zum Tabellenzweiten aus Würzburg, der SV Wacker Burghausen will gegen die SpVgg Bayreuth den dritten Sieg in Folge einfahren. Der 28. Spieltag der Regionalliga Bayern im Liveticker.