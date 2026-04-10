Regionalliga LIVE: Bayern II in Würzburg spät in Unterzahl 28. Spieltag der Regionalliga Bayern von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Für den SV Wacker Burghausen geht es an diesem Spieltag gegen die SpVgg Bayreuth. Die kleinen Bayern bekommen es mit den Würzburger Kickers zu tun. – Foto: Adrian Goldberg