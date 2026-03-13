 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ticker

Regionalliga LIVE: Bayern II im Einsatz – Buchbach will ersten Dreier

23. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Die Amateure des FC Bayern empfangen in der Regionalliga den FC Memmingen.
Die Amateure des FC Bayern empfangen in der Regionalliga den FC Memmingen. – Foto: Charly Becherer

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Haching
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DJK Vilzing
Ansbach

In der Regionalliga Bayern empfängt die Bundesliga-Reserve des FC Bayern München den FC Memmingen. Außerdem will der TSV Buchbach den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2026 einfahren. Die Live-Ticker im Überblick.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
0
0

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
0
0

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
0
0

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
14:00live