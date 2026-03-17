Regionalliga live: Abstiegsspiel zwischen Rödinghausen und Wuppertal

Der WSV ging im Hinspiel gegen Rödinghausen unter. – Foto: Jochen Classen

Am Dienstagabend ist richtig Druck auf dem Kessel: Der SV Rödinghausen und der Wuppertaler SV holen ihre Begegnung vom 20. Spieltag der Regionalliga West nach - und dürfen beide nicht verlieren. Es ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel mitten im Abstiegskampf.

Der SV Rödinghausen steht an der Schwelle zum Klassenerhalt, die Ostwestfalen haben 22 Punkte nach 24 absolvierten Partien. WSV rangiert auf Abstiegsplatz eins, hat 21 Zähler. Dahinter lauern noch die SSVg Velbert (26 Spiele, 20 Punkte) und der SC Wiedenbrück (24 Spiele, 18 Punkte). Für Rödinghausen ist das Heimspiel also die Gelegenheit, um sich ein kleines Polster im Abstiegskampf aufzubauen, der WSV darf sich diese Chance seinerseits nicht entgehen lassen, zumal die Hausherren noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand haben.

Der 1:0-Erfolg gegen den Bonner SC lieferte Rödinghausen zudem wichtiges Selbstvertrauen, im Hinspiel gab es zudem eine 5:0-Gala im Stadion am Zoo. Wuppertal hat dreimal in Folge verloren, darunter ein 0:4 in Wiedenbrück, deshalb hat sich die Ausgangslage in den vergangenen Wochen verschärft. Unter Trainer Mike Wunderlich gab es bislang nur einen einzigen Sieg. Ob der dringend benötigte zweite Erfolg gelingt, könnt ihr ab 19.30 Uhr im Liveticker verfolgen: