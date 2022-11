Regionalliga LIVE: 1. FC Düren in Wiedenbrück gefordert Regionalliga West: Mit neuem Trainer geht es für den 1. FC Düren gegen den SC Wiedenbrück um Punkte.

Sechs der vergangenen sieben Partien in der Regionalliga West hat der 1. FC Düren verloren. Der fulminante Start des Aufsteigers in die Saison ist so zu einem abrupten Ende gekommen, welcher auch personelle Konsequenzen nach sich zog. Der Verein trennte sich von Giuseppe Brunetto und präsentierte in Boris Schommers einen ehemaligen Bundesliga-Coach als Nachfolger. Der sitzt nun beim Auswärtsspiel gegen den SC Wiedenbrück erstmals auf der Trainerbank.

Der Höhenflug des 1. FC Düren ist längst gestoppt. Zwischenzeitlich belegte der Aufsteiger im Klassement der Regionalliga West den zweiten Platz, nach einer Niederlagen-Serie geht der Blick nun wieder nach unten. Nur noch einen Punkt trennt den FCD von einem direkten Abstiegsplatz. Der Verein hat inzwischen mit dem branchenüblichen Trainerwechsel reagiert. Aufstiegstrainer Giuseppe Brunetto wurde von seinen Aufgaben entbunden und unter der Woche ein namhafter Nachfolger vorgestellt.

Ab sofort trägt Boris Schommers die Verantwortung an der Seitenlinie der Dürener. Der langjährige Nachwuchstrainer des 1. FC Köln stand zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. Mit dem 1. FC Nürnberg stieg er 2018 in die Bundesliga auf, musste dort nach 13 Spielen und nur sieben Punkte aber seinen Posten räumen. Fortan geht es für den 43-Jährigen in der Regionalliga um Zähler. Den Auftakt macht das Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück. Und es deutet sich ein Duell auf Augenhöhe an. Wiedenbrück steht da, wo Düren keinesfalls hin will. Der SCW ist nämlich mit 17 Zählern mitten in der Gefahrenzone. Mit einem Sieg könnte sich Düren kurz vor der Adventszeit wohl ein wenig Luft im Tabellenkeller verschaffen.