Regionalliga: Leipziger Derby, Berliner Duelle und viel Zunder

Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena BFC Preussen BFC Preussen 19:00

Der FC Carl Zeiss Jena kam beim 1:1 in Luckenwalde nicht über ein Remis hinaus. Dabei begann alles nach Plan: Nils Butzen brachte die Thüringer früh in Führung. Doch die Gelb-Rote Karte gegen Patrick Weihrauch kurz vor der Pause brachte Unruhe ins Spiel. In Unterzahl verteidigte der FCC lange leidenschaftlich, musste sich aber in der Schlussphase durch den späten Ausgleich von Remo Merke geschlagen geben. Nun will Jena im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld zurück in die Erfolgsspur. Der Aufsteiger BFC Preussen reist mit viel Selbstvertrauen an. Beim 1:1 in Greifswald zeigte das Team Moral: Nach dem Rückstand durch David Vogt glich Niklas Brandt in der Schlussphase per Kopf aus. Dieses kämpferische Auftreten lässt Preussen in Jena nicht chancenlos wirken – auch wenn der Tabellenzweite der klare Favorit bleibt. ---

Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00

Der FC Eilenburg erlebte in Chemnitz ein intensives Spiel und nahm am Ende einen Punkt mit. Kurt Pestel brachte seine Mannschaft schon früh in Führung, ehe Dejan Bozic ausglich. Kurz darauf sah Bozic Rot, doch Eilenburg nutzte die Überzahl: Maurizio Grimaldi traf kurz vor der Pause zum 2:1. In der Nachspielzeit aber gelang William Kallenbach noch der Ausgleich für Chemnitz. Ein bitteres Ende für die engagierten Eilenburger, die nun vor heimischer Kulisse einen Dreier anpeilen. Luckenwalde dagegen holte ein starkes 1:1 gegen Jena. Nach dem Rückstand durch Nils Butzen kämpfte sich der FSV in der zweiten Hälfte zurück und kam durch Remo Merke spät zum Ausgleich. Diese Mentalität und Nervenstärke zeichnen das Team aus. In Eilenburg will Luckenwalde den nächsten Schritt machen und seinen Platz im oberen Drittel festigen. ---

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau Greifswalder FC Greifswald 14:00

Für den FSV Zwickau war das 0:1 beim BFC Dynamo eine bittere Niederlage. Über weite Strecken hielt die Mannschaft gut dagegen, verlor am Ende jedoch durch den Foulelfmeter von Leandro Putaro. Trotzdem präsentierte sich die Defensive stabil. Zuhause wollen die Westsachsen dreifach punkten und mit den eigenen Fans im Rücken zurück in die Erfolgsspur. Der Greifswalder FC spielte zuletzt 1:1 gegen den BFC Preussen. David Vogt brachte seine Mannschaft in Führung, doch nach einer umkämpften zweiten Hälfte reichte es nicht zum Sieg. Mit nur einem Dreier aus elf Partien steckt Greifswald tief im Tabellenkeller. In Zwickau soll ein Erfolgserlebnis her, auch wenn der Gegner als kompakt und heimstark gilt. ---

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00

Hertha 03 Zehlendorf zeigte beim 3:3 gegen Babelsberg eine starke Offensivleistung, musste sich aber am Ende mit einem Punkt begnügen. Davud Keskin brachte die Gastgeber in Führung, Stanley Keller und Iba May legten nach – dreimal jubelte Hertha 03, dreimal musste man aber auch den Ausgleich hinnehmen. Vor allem der Treffer von Alexander Leon Georgiadi in der Nachspielzeit war ein herber Rückschlag. Trotz allem war es ein Schritt nach vorne, offensiv wie kämpferisch. Der BFC Dynamo siegte am letzten Spieltag mit 1:0 gegen Zwickau. Den entscheidenden Treffer erzielte Leandro Putaro per Foulelfmeter in der 76. Minute. Nach mehreren Unentschieden war das ein wichtiger Befreiungsschlag für die Berliner, die nun mit gestärktem Selbstvertrauen nach Zehlendorf fahren. Das Hauptstadtduell verspricht Spannung: Beide Teams wollen den Aufwärtstrend bestätigen. ---

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hallescher FC HallescherFC 14:00

Altglienicke kassierte in Leipzig bei der BSG Chemie eine deutliche 0:3-Niederlage. Stanley Ratifo entschied die Partie quasi im Alleingang mit einem Dreierpack. Für die VSG war es ein Rückschlag nach einer Serie starker Auftritte. Nun will man in Fürstenwalde wieder zur gewohnten Stärke finden und an die Leistungen der Wochen zuvor anknüpfen. Der Hallesche FC gewann sein Heimspiel gegen Meuselwitz mit 1:0. Julien Damelang erzielte das Tor des Tages in der 59. Minute. Kurz darauf sah Niklas Landgraf Gelb-Rot, doch Halle brachte den knappen Vorsprung kämpferisch über die Zeit. Das Team zeigte erneut seine große Moral und defensive Stabilität. Das Duell geen Altglienicke ist ein echtes Spitzenspiel – beide Mannschaften stehen punktgleich in der oberen Tabellenregion. ---

Der SV Babelsberg 03 trennte sich in einem spektakulären Spiel 3:3 von Hertha 03 Zehlendorf. Luis Müller, Maurice Covic und Alexander Leon Georgiadi trafen für die Filmstädter, die aber in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierten. Vorne funktioniert das Zusammenspiel, doch die Defensive bleibt anfällig. Gegen Erfurt muss Babelsberg kompakter agieren, um die Punkte im Karl-Liebknecht-Stadion zu behalten. Erfurt verlor das Topspiel gegen Lok Leipzig mit 0:2. Bereits in der ersten Minute traf Ayodele Adetula, Farid Abderrahmane erhöhte per Elfmeter. In der Schlussphase sah Sofiane Ikene Gelb-Rot. Trotz guter Phasen blieb die Mannschaft ohne Torerfolg. In Babelsberg will Erfurt eine Reaktion zeigen und den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. ---

Derbyzeit in Leipzig! Lok Leipzig feierte zuletzt einen 2:0-Auswärtssieg in Erfurt und steht an der Spitze. Ayodele Adetula traf bereits in der ersten Minute, Farid Abderrahmane legte per Foulelfmeter nach. Mit neun Siegen aus elf Spielen führt Lok die Tabelle an. Die Defensive zeigte sich erneut nahezu unüberwindbar. Chemie Leipzig feierte hingegen mit dem 3:0 gegen Altglienicke einen Befreiungsschlag. Stanley Ratifo war mit einem Dreierpack der Mann des Spiels. Die Leutzscher zeigten sich effizient und leidenschaftlich – Tugenden, die sie auch im Derby brauchen werden. Im Bruno-Plache-Stadion trifft der Tabellenführer auf einen emotional geladenen Rivalen. ---

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00

Für Hertha BSC II war das 0:6 in Magdeburg ein Debakel. Aleksa Marusic, Magnus Baars, Albert Frank Millgramm (zweimal), Connor Krempicki und Enis Bytyqi trafen für den Gegner. Die Berliner wirkten defensiv überfordert und offensiv harmlos. Nun steht Wiedergutmachung auf dem Plan. Ein Heimsieg wäre für die junge Mannschaft enorm wichtig, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Chemnitz trennte sich 2:2 von Eilenburg in einem intensiven Spiel. Nach frühem Rückstand drehte der CFC durch Dejan Bozic und Maurizio Grimaldi das Spiel, ehe Kallenbach in der Nachspielzeit ausglich. Zudem sah Bozic die Rote Karte. Trotz Unterzahl zeigte Chemnitz Moral, verpasste aber den Sieg. In Berlin will der CFC wieder Stabilität zeigen. ---