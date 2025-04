Regionalliga-Kuriosum: Ein Bayern-Statement & drei (!) Remis

Ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden stand am Ende zwischen der SpVgg Bayreuth und dem FC Augsburg II auf der Anzeigetafel - und das trotz 2:0-Pausenführung für die Gäste aus der Fuggerstadt. Juan Cabrera (3.) und Aiman Dardari (45.+1) brachten die Augsburger noch in der ersten Hälfte in Front, ehe die zweite Halbzeit zugunsten der "Oldschdod" ausfiel. Erst war Nicolas Andermatt kurz nach Wiederbeginn (56.) mit dem Anschlusstreffer zur Stelle und dann stellte Christoph Fenninger eine Viertelstunde später (79.) alles wieder auf Unentschieden. In der Zwischenzeit (65.) ließ der Bayreuther Eroll Zejnullahu sogar noch einen Foulelfmeter ungenutzt, der am Ende vielleicht sogar den Sieg für den Tabellendritten der Regionalliga Bayern bedeuten hätte können...

Ebenfalls kein Sieger konnte zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem FV Illertissen ermittelt werden - und auch auf Seiten des FVI gab es einen Blitzstart in diesen Abend: Denis Milic zog nach nur fünf Minuten aus spitzem Winkel ab und erzielte die frühe Führung für die Gäste. In der Folge fand der SV Wacker immer besser in dieses Spiel und belohnte sich mit dem Halbzeitpfiff für diesen Aufwand: Niklas Doll reagierte nach einem Abpraller am schnellsten und staubte zum 1:1-Ausgleich ab. Nach dem Seitenwechsel drückte der SV Wacker Burghausen auf die Führung, brachte den Ball bei einigen Hochkarätern jedoch nicht in den Maschen unter und musste dann bei allem Überfluss nach einer roten Karte gegen Filip Ilic die letzten 10 Minuten sogar in Unterzahl überstehen. Jedoch blieb es beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.