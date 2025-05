Regionalliga kompakt: Wird der FC 08 Villingen zur Spaßbremse?

Es war ein echter Paukenschlag: Da hatte der FC 08 Villingen den schon lange feststehenden Meister TSG Hoffenheim II zu Gast, um sich, so dachten viele, ein Päckchen einzufangen. Doch nichts da, die ebenfalls schon lange zum Absteiger degradierten Hausherren düpierten die Bundesliga-Reserve mit einem mehr als erstaunlichen 3:1-Sieg. "Wir konnten alles zeigen, zu was das Team imstande ist", freut sich Villingens Trainer Steffen Breinlinger auch eine knappe Woche danach noch so richtig.

Am letzten Spieltag hat der SC Freiburg II den FSV Mainz 05 II zu Gast. Am Samstag (14 Uhr) im Dreisamstadion geht es für die Nullfünfer um Alles oder Nichts im Abstiegskampf der Regionalliga. „Wir erwarten ein emotionales Spiel. Wir werden auf einen Gegner treffen, der alles reinwirft. Wir wollen uns gut verabschieden“, so SC-Trainer Bernhard Weis. Das seine Freiburger noch einmal vollen Einsatz bringen, das sieht Weis als Ehrensache an: „Das schulden wir alleine schon der Fairness wegen dem Rest der Liga.“ Mit einem Heimsieg kann die SC-Zweite unter anderem dem Bahlinger SC im Abstiegskampf Schützenhilfe leisten.