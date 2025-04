Regionalliga kompakt: Verdiente Niederlage für den Bahlinger SC

Dieses Spiel am Freitagabend hatte zwei Gesichter. In der ersten Halbzeit konnte der FC 08 Villingen gegen Frankfurt überzeugen und ging sogar in Führung. Dafür sorgte Christian Derflinger in der 44. Minute. Doch die Halbzeitpause schien den Nullachtern nicht gut getan zu haben, denn direkt nach Wiederanpfiff erzielte Cas Peters den Ausgleich. Derart auf dem Geschmack gekommen, ließ der Niederländer in der 58. Minute gleich den zweiten Treffer folgen. Und spätestens als Peters in der 66. Minute seinen Hattrick erzielt hatte, endete die Gegenwehr der Villinger. Mit zwei weiteren Treffern fuhren die Gäste letztlich einen deutlichen Sieg ein.

Gute erste Halbzeit

"In der ersten Halbzeit waren wir kämpferisch sehr stark und konnten auch mit dem Ball Akzente setzen", fasste Villingens Coach Steffen Breinlinger das frühe Geschehen zusammen. Nach der Pause musste Villingen verletzungsbedingt wechseln und verlor so den Faden. Der Coach sprach gar von einer "chaotischen Phase", in der seine Mannschaft die Struktur verloren habe. Dadurch habe Frankfurt immer mehr Oberwasser bekommen.

Dabei wollte Villingens Übungsleiter aus einer noch dichter als sonst gestaffelten Abwehr mehr Sicherheit in die eigenen Aktionen bekommen. Doch das gelang überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Frankfurter drangen immer öfter gefährlich in den Villinger Strafraum, was vor allem Peters weidlich ausnutzte. "Wir haben gegen ihn in der Box sehr schlecht verteidigt. Schade, dass wir die erste Halbzeit nicht bestätigen konnten", bilanzierte Breinlinger bitter.