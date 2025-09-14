Regionalliga Kompakt: SC Freiburg II unterliegt in Degerloch

Es war alles eine Nummer kleiner im Stuttgarter Stadtteil Degerloch: Als um 14 Uhr am Samstag das erste Kräftemessen an diesem Tag zwischen Schwaben und Badnern anstand, hatten die Stuttgarter Kickers den SC Freiburg II zu Gast. Anders als beim Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart (3:1), das 90 Minuten später angepfiffen wurde, setzten sich in der Regionalliga die Kicker aus dem Schwabenland durch – und das deutlich und verdient.

Am Ende kam es so, wie manche Beobachter am Kaiserstuhl es befürchtet hatten: Mit dem Selbstvertrauen eines makellosen Saisonstarts (sechs Spiele, sechs Siege) rauschte Freiberg über einen Bahlinger SC hinweg, der zwar im Verbandspokal unter der Woche seine Aufgabe beim Verbandsligisten FC Auggen gelöst hatte (3:0), seine Schwächen im Liga-Alltag aber nicht kaschieren konnte. Trainer Stefan Reisinger sprach nach der sechsten Niederlage im siebten Rundenspiel (mal wieder) von fehlender Handlungsschnelligkeit: "Wir sind in manchen Situationen vom Kopf und von den Füßen her zu langsam."

Bahlingen: Petzold – Monga (62. Herrmann), Tost, El Abed, Schmidt – Bux – Wehrle (69. Bauer), Köbele (69. Scholl), Pepic (79. Shaqiri) – Rienhardt. Tore: 0:1 Petö (29.), 0:2 Gobelnik (55./FE), 0:3 Petö (68.), 0:4 Valpoort (84.), 0:5 Kudala (90.+2). Schiedsrichter: Kresser (Mauer). ZS: 350. Gelb-Rote Karte: Rienhardt (41.).