Regionalliga Kompakt: SC Freiburg II kassiert die nächste Niederlage

Der Bahlinger SC nascht weiter am sportlichen Glück in der Fußball-Regionalliga. Beim FSV Frankfurt springt für die Kaiserstühler das dritte Unentschieden in Folge heraus, ein leistungsgerechtes 1:1.
SC-Trainer Bernhard Weis wusste, wo die Ursache für die elfte Saisonniederlage zu finden war: "Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren", stellte Weis nach der 1:2-Niederlage bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz fest. Mit dem ersten Torschuss bekomme man das 0:1.
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Freiburg: Jantunen – Steinmann, N. Wagner (90. Schulten), Schopper, Tober – Rüdlin, Tarnutzer – Raweri (46. Lienhard), Amegnaglo (58. James), Zelic – Fetsch (46. Wiklöf). Tore: 1:0 Göbel (8.), 2:0 Dittmann (33.), 2:1 Lienhard (60.). Schiedsrichter: Hasmann (Neunkirchen). ZS: 1240.
Es lief bereits die 94. Minute im Stadion am Bornheimer Hang, als die Gäste aus Bahlingen vehement einen Handelfmeter forderten, den zweiten Strafstoß für sie in dieser Partie. Der Frankfurter Elias Breir war im Zweikampf mit Vasco Walz aus dem Gleichgewicht geraten; "für mich landet er mit beiden Händen auf dem Ball", sagte der Bahlinger Trainer Marco Schneider im Rückblick.
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Bahlingen: Klose – Herrmann, Zukaj, Tost, Wuttke – Bux, Scholl (75. Schröder) – Wehrle (75. Yilmaz), Köbele (84. Walz), Echner (90.+3 Redzic) – Shaqiri (75. Pepic). Tore: 0:1 Shaqiri (44./ Foulelfmeter), 1:1 Kemper (79.). Schiedsrichter: Dingler (Birkenfeld). Zuschauer: 1253.