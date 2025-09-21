Regionalliga Kompakt: SC Freiburg II gewinnt trotz langer Unterzahl

Stück für Stück sollen sich Bruno Ogbus und Max Rosenfelder wieder ihrer Topform annähern. Auf dem Weg dorthin erhielten die beiden Innenverteidiger, die zum Profikader des Sportclubs zählen, am Samstag im Dreisamstadion erneut Spielzeit in der zweiten Mannschaft. Sie zeigten sich wie die gesamte SC-Mannschaft formverbessert. Der zweite Saisonsieg der SC-Zweiten nach zuletzt fünf Ligaspielen in Folge ohne Sieg sorgte bei Trainer Bernhard Weis für Erleichterung: "Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, auch für den Glauben der Jungs an sich selbst. Dass wir das Spiel nach so langer Unterzahl gewonnen haben, das hilft uns richtig weiter." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Jantunen; Oguguo, Ogbus, Rosenfelder (87. Schopper), Steinmann - Tarnutzer, Rüdlin - Amegnaglo (76. Founes), Tober (46. Wagner), Zelic (67. James) - Catak (67. Ketterer). Tore: 1:0 Catak (21.), 2:0 Zelic (53.), 2:1 Göbel (66.). Rote Karte: Duda (Barockstadt/90.+3). Gelb-Rote Karte: Tarnutzer (39./Freiburg). SR: Genthner (Dossenheim). Zuschauer: 548.