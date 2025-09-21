Regionalliga Kompakt: SC Freiburg II gewinnt trotz langer Unterzahl

Erleichterung im Dreisamstadion: Dem SC Freiburg II gelingt beim 2:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz der zweite Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga. Rouven Tarnutzer sieht früh Gelb-Rot.Ein Anfang, immerhin. Mehr aber auch nicht. Der Bahlinger SC holt beim 1:1 (0:0) gegen den FSV Frankfurt seinen ersten Heimzähler in der Fußball-Regionalliga, bleibt aber weiter Tabellenletzter.
Stück für Stück sollen sich Bruno Ogbus und Max Rosenfelder wieder ihrer Topform annähern. Auf dem Weg dorthin erhielten die beiden Innenverteidiger, die zum Profikader des Sportclubs zählen, am Samstag im Dreisamstadion erneut Spielzeit in der zweiten Mannschaft. Sie zeigten sich wie die gesamte SC-Mannschaft formverbessert. Der zweite Saisonsieg der SC-Zweiten nach zuletzt fünf Ligaspielen in Folge ohne Sieg sorgte bei Trainer Bernhard Weis für Erleichterung: "Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, auch für den Glauben der Jungs an sich selbst. Dass wir das Spiel nach so langer Unterzahl gewonnen haben, das hilft uns richtig weiter." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Freiburg: Jantunen; Oguguo, Ogbus, Rosenfelder (87. Schopper), Steinmann - Tarnutzer, Rüdlin - Amegnaglo (76. Founes), Tober (46. Wagner), Zelic (67. James) - Catak (67. Ketterer). Tore: 1:0 Catak (21.), 2:0 Zelic (53.), 2:1 Göbel (66.). Rote Karte: Duda (Barockstadt/90.+3). Gelb-Rote Karte: Tarnutzer (39./Freiburg). SR: Genthner (Dossenheim). Zuschauer: 548.
Angreifer blicken auf eine Partie zuweilen aus einem besonderen Blickwinkel. Gerade wenn ein Torerfolg und weitere Chancen im Spiel sind, wird die Rolle der eigenen Mannschaft schon mal leicht überbetont. Erijon Shaqiri bewertete das Unentschieden des Bahlinger SC gegen den FSV Frankfurt am Samstag kurz nach Spielschluss nicht als Punktgewinn: "Es fühlt sich an wie eine Niederlage, weil wir viel besser waren", sagte der BSC-Stürmer, dem nach maßgeschneiderter Flanke von Hasan Pepic per Kopf sein erstes Saisontor gelungen war (55.). Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.
Bahlingen: Petzold – Herrmann, Tost, El Abed, Schmidt – Köbele (82. Monga), Scholl – Wehrle (76. Wuttke), Pepic (76. Bux), Echner (82. Maqkaj) - Shaqiri (68. Bauer). Tore: 1:0 Shaqiri (55.), 1:1 Peters (75.). Schiedsrichter: Diehm (Straubenhardt). Zuschauer: 660.