Regionalliga-Kompakt: SC Freiburg II gewinnt beim SV Eintracht Trier

Nach dem Schlusspfiff stand Steffen Breinlinger in strömenden Regen noch Rede und Antwort. Auch wenn er nass bis auf die Knochen war, so verströmte der Villinger Coach nicht den Eindruck, seine Spieler hätten ihn in der zurückliegenden Partie in eben diesem Regen stehen lassen. Sachlich analysierte er das Geschehen auf dem Feld, und es schwang trotz der Niederlage auch eine ordentliche Portion Zufriedenheit in seinen Worten mit. "Schade, dass wir nichts mitnehmen konnten, aber wir können erhobenen Hauptes den Bieberer Berg verlassen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.