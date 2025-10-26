Regionalliga-Kompakt: SC Freiburg II deklassiert FC Astoria Walldorf

Als Torjäger war Fabian Rüdlin bisher wirklich nicht bekannt. Nach der Rückkehr zu seinem Jugendverein SC Freiburg blieb der 28-Jährige in seinen ersten 56 Ligaspielen für sein Team mit dem Greif im Wappen torlos. Seither trifft und trifft der Mittelfeldstratege, der die junge SC-Elf auch am Samstag im Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf als Kapitän anführte. Sein verwandelter Foulelfmeter in der zehnten Spielminute ebnete den Weg zum Kantersieg. Es war der siebte Saisontreffer des aus dem Markgräflerland stammenden SC-Eigengewächses. Bereits in der Vorwoche beim 2:1-Derbysieg in Bahlingen hatte Rüdlin vom Punkt aus keine Nerven gezeigt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Katz – Steinmann, Ogbus, Schopper, Atemkeng – Rüdlin (65. Founes), Tarnutzer – Adomah (46. Tober), Zelic (81. Reifsteck), Amegnaglo (65. James) – Fetsch (65. Catak). Tore: 1:0 Rüdlin (10., FE), 2:0, 3:0 beide Zelic (19./23.), 4:0 Tarnutzer (37.), 5:0 Tober (68.), 6:0 Catak (73.). Schiedsrichter: Ebert (Kirtorf). Zuschauer: 850.