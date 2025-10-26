Regionalliga-Kompakt: SC Freiburg II deklassiert FC Astoria Walldorf

Der SC Freiburg II zeigt sich beim 6:0-Heimsieg gegen den FC Astoria Walldorf enorm effizient. Im 14. Anlauf bleibt die Elf von Bernhard Weis in der Fußball-Regionalliga erstmals ohne Gegentor.
Als Torjäger war Fabian Rüdlin bisher wirklich nicht bekannt. Nach der Rückkehr zu seinem Jugendverein SC Freiburg blieb der 28-Jährige in seinen ersten 56 Ligaspielen für sein Team mit dem Greif im Wappen torlos. Seither trifft und trifft der Mittelfeldstratege, der die junge SC-Elf auch am Samstag im Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf als Kapitän anführte. Sein verwandelter Foulelfmeter in der zehnten Spielminute ebnete den Weg zum Kantersieg. Es war der siebte Saisontreffer des aus dem Markgräflerland stammenden SC-Eigengewächses. Bereits in der Vorwoche beim 2:1-Derbysieg in Bahlingen hatte Rüdlin vom Punkt aus keine Nerven gezeigt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Freiburg: Katz – Steinmann, Ogbus, Schopper, Atemkeng – Rüdlin (65. Founes), Tarnutzer – Adomah (46. Tober), Zelic (81. Reifsteck), Amegnaglo (65. James) – Fetsch (65. Catak). Tore: 1:0 Rüdlin (10., FE), 2:0, 3:0 beide Zelic (19./23.), 4:0 Tarnutzer (37.), 5:0 Tober (68.), 6:0 Catak (73.). Schiedsrichter: Ebert (Kirtorf). Zuschauer: 850.
Der Bahlinger SC wartet nach 14 Spieltagen weiter auf seinen zweiten Saisonsieg und kassierte bei Aufsteiger Großaspach den nächsten Rückschlag. "Wir waren eine Halbzeit lang gut im Spiel", sagte BSC-Trainer Stefan Reisinger. "Doch wir schaffen es nicht, uns dafür zu belohnen." Kolja Herrmann vergab in der 26. Minute die große Chance zur Gästeführung, drosch den Ball aus guter Position über das Tor. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Bahlingen: Petzold, Tost (64. El Abed), Bux, Scholl (64. Shaqiri), Herrmann (64. Yilmaz), Wehrle (64. Rienhardt), Echner, Köbele, Wuttke (46. Maqkaj), Schmidt, Pepic. Tore: 1:0 Kleinschrodt (28.), 2:0 Tasdelen (47.), 3:0 Eisele (88.), 4:0 Stoppel (90.). SR: Jäschke (Nieder-Roden). ZS: 466.