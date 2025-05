Regionalliga kompakt: Noch ein Highlight Spiel für den SC Freiburg II

Diese Führung tat richtig gut: Nach einem Treffer von Christian Derflinger kurz vor der Pause führten die Villinger vor Wochenfrist mit 1:0 gegen die Frankfurter. Dennoch sah Trainer Steffen Breinlinger zu viele gefährliche Angriffe des Gegners, und so baute er seine Abwehr auf eine Dreierkette um. Die Maßnahme erwies sich in der Nachbetrachtung als unglücklich, denn im zweiten Durchgang kassierte sein Team fünf Gegentore. Mit dem 1:5 waren sie rund um den Friedengrund komplett bedient.

Bahlinger SC

BZ: Vier Spiele in dreieinhalb Wochen, dann ist alles vorbei für Sie als Cheftrainer des BSC. Denken Sie schon an die Zeit nach dem südbadischen Pokalfinale am 24. Mai?

Ich bin noch zu sehr in der Gegenwart verhaftet, als dass ein Gefühl von Wehmut aufkäme. Die Saison ist ja noch so spannend und voller Möglichkeiten. Natürlich kann man sagen, da ist was vorbei. Doch ich habe das Gefühl, da beginnt was Neues, mal ohne Fußball. Erst mal gehe in den Urlaub, darauf freue ich mich.

BZ: Was macht Dennis Bührer in der kommenden Fußballsaison?

Das weiß ich auch noch nicht. In 14 Jahren BSC habe ich hier nach meiner Auffassung alles ausgereizt. Es tut allen Beteiligten gut, dass nun jeder seinen eigenen Weg geht. Wenn ich dann außerhalb des BSC irgendwann wieder was machen sollte, dann muss das in mir was auslösen, was ich bisher nicht gespürt habe.

BZ: Hat die Tatsache, dass Sie im kommenden Jahr nicht mehr für das Team verantwortlich sind, Auswirkungen auf Ihre tägliche Arbeit?

SC Freiburg II

Für den SC Freiburg II steht am Samstag (14 Uhr) noch einmal ein Highlight Spiel in der Regionalliga Südwest an. Im Stadtteil Degerloch erwarten die Stuttgarter Kickers die Mannschaft von Bernhard Weis, die zuletzt drei Siege in Folge feiern durfte. „Wir freuen uns auf eine tolle Atmosphäre“, so Weis, der seine Mannschaft davor warnt, „sich von den Zuschauern beeinflussen zu lassen und letztlich zu passiv zu werden“. Bei der Sichtung des Videomaterials zu den Kickers kam beim SC-Trainer eine Frage auf: „Warum steht diese Mannschaft so weit hinter der TSG Hoffenheim II und der Tabellenspitze?“ Beim Sportclub fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Patrick Lienhard und Krish Raweri.