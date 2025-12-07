Regionalliga Kompakt: Kein Lichtlein brennt für den Bahlinger SC

Es kann alles passieren. Jederzeit. Das scheint das Motto des SC Freiburg II in der abgelaufenen Herbstrunde der Fußball-Regionalliga. Beim 1:3 gegen Bayern Alzenau geht plötzlich wieder viel schief.
Konstant ist beim SC Freiburg II in der bisherigen Saison nur die eigene Inkonstanz. Da schien die U23 des Bundesligisten Mitte November nach sechs ungeschlagenen Spiele in Folge (darunter fünf Siegen) auf dem besten Weg ins obere Tabellendrittel der Regionalliga Südwest. Und dann nehmen sich die Youngster von Trainer Bernhard Weis selbst ihren Lauf durch drei Niederlagen unmittelbar vor der Winterpause.
Weiter geht´s im Bz-Plus-Artikel.
Freiburg: Jantunen – Steinmann, Ogbus, Schopper, Atemkeng (70. Ketterer) – N. Wagner, Founes (81. Wiklöf) – Zelic, Catak (64. James), Tober (81. Reifsteck) – Fetsch. Tore: 1:0 Catak (15.), 1:1 Pandza (41.), 1:2 Fecher (72.), 1:3 Sitter (90.+3). Schiedsrichter: Hofheinz (Niefern). Zuschauer: 606.
Am Ende seines Statements in der Pressekonferenz fand der Homburger Trainer Roland Seitz noch ein paar aufmunternde Worte für seinen Bahlinger Kollegen Stefan Reisinger: "nicht aufgeben, weitermachen!" Schon einmal hatte der Oberpfälzer Seitz dem Niederbayern Reisinger auf die Sprünge geholfen. Als Trainer der Spvgg. Greuther Fürth II holte Seitz den damaligen Jungspund 2001 von der Spvgg. Landshut zu den Kleeblättern – und bereitete Reisinger damit den Weg zu einer Bundesliga-Karriere.
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Bahlingen: Petzold – Tost, Bux, Schmidt (71. Manegold) – Herrmann (71. Maqkaj), Köbele (77. Monga), Bauer (46. El Abed), Wuttke – Pepic (63. Shaqiri) – Echner, Rienhardt. Tore: 0:1 Qenaj (22.), 0:2 Baum (88./FE). Schiedsrichter: Waldinger (Marburg). Zuschauer: 725.