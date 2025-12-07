 2025-12-03T05:51:34.672Z

In Bedrängnis: Der Bahlinger Karim El Abed zwischen den Homburgern Miguel Goncalves (rechts) und Simon Joachims.
In Bedrängnis: Der Bahlinger Karim El Abed zwischen den Homburgern Miguel Goncalves (rechts) und Simon Joachims. – Foto: Claus G. Stoll

Regionalliga Kompakt: Kein Lichtlein brennt für den Bahlinger SC

Wieder kein Treffer, individuelle Patzer vor einem Gegentor, mal wieder einen Foulelfmeter kassiert – der Bahlinger SC taumelt mit einer 0:2-Niederlage gegen den FC Homburg in die Winterpause.

Es kann alles passieren. Jederzeit. Das scheint das Motto des SC Freiburg II in der abgelaufenen Herbstrunde der Fußball-Regionalliga. Beim 1:3 gegen Bayern Alzenau geht plötzlich wieder viel schief.

Konstant ist beim SC Freiburg II in der bisherigen Saison nur die eigene Inkonstanz. Da schien die U23 des Bundesligisten Mitte November nach sechs ungeschlagenen Spiele in Folge (darunter fünf Siegen) auf dem besten Weg ins obere Tabellendrittel der Regionalliga Südwest. Und dann nehmen sich die Youngster von Trainer Bernhard Weis selbst ihren Lauf durch drei Niederlagen unmittelbar vor der Winterpause.

Freiburg: Jantunen – Steinmann, Ogbus, Schopper, Atemkeng (70. Ketterer) – N. Wagner, Founes (81. Wiklöf) – Zelic, Catak (64. James), Tober (81. Reifsteck) – Fetsch. Tore: 1:0 Catak (15.), 1:1 Pandza (41.), 1:2 Fecher (72.), 1:3 Sitter (90.+3). Schiedsrichter: Hofheinz (Niefern). Zuschauer: 606.

Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
0
2
Am Ende seines Statements in der Pressekonferenz fand der Homburger Trainer Roland Seitz noch ein paar aufmunternde Worte für seinen Bahlinger Kollegen Stefan Reisinger: "nicht aufgeben, weitermachen!" Schon einmal hatte der Oberpfälzer Seitz dem Niederbayern Reisinger auf die Sprünge geholfen. Als Trainer der Spvgg. Greuther Fürth II holte Seitz den damaligen Jungspund 2001 von der Spvgg. Landshut zu den Kleeblättern – und bereitete Reisinger damit den Weg zu einer Bundesliga-Karriere.

Bahlingen: Petzold – Tost, Bux, Schmidt (71. Manegold) – Herrmann (71. Maqkaj), Köbele (77. Monga), Bauer (46. El Abed), Wuttke – Pepic (63. Shaqiri) – Echner, Rienhardt. Tore: 0:1 Qenaj (22.), 0:2 Baum (88./FE). Schiedsrichter: Waldinger (Marburg). Zuschauer: 725.

