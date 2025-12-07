Regionalliga Kompakt: Kein Lichtlein brennt für den Bahlinger SC

Konstant ist beim SC Freiburg II in der bisherigen Saison nur die eigene Inkonstanz. Da schien die U23 des Bundesligisten Mitte November nach sechs ungeschlagenen Spiele in Folge (darunter fünf Siegen) auf dem besten Weg ins obere Tabellendrittel der Regionalliga Südwest. Und dann nehmen sich die Youngster von Trainer Bernhard Weis selbst ihren Lauf durch drei Niederlagen unmittelbar vor der Winterpause.

Freiburg: Jantunen – Steinmann, Ogbus, Schopper, Atemkeng (70. Ketterer) – N. Wagner, Founes (81. Wiklöf) – Zelic, Catak (64. James), Tober (81. Reifsteck) – Fetsch. Tore: 1:0 Catak (15.), 1:1 Pandza (41.), 1:2 Fecher (72.), 1:3 Sitter (90.+3). Schiedsrichter: Hofheinz (Niefern). Zuschauer: 606.