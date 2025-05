Regionalliga kompakt: FC Villingen im Heimspiel gegen den Meister

Im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga setzt der Bahlinger SC am vorletzten Spieltag alles daran, etwas Zählbares aus Homburg mitzunehmen. Der SC Freiburg II will seinen Aufwärtstrend in Steinbach fortsetzen.

Im packenden Endspurt der Regionalliga will sich der Bahlinger SC nach zwei Niederlagen das Momentum zurückholen. Bei der jüngsten 0:1-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt II habe das Team eine Chance liegen gelassen, sagt Trainer Dennis Bührer, "das tat weh". Doch weil der FSV Mainz 05 II tags darauf gegen Eintracht Trier nicht über ein 1:1 hinaus kam, halten die Kaiserstühler als Tabellen-13. weiter den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz – und wollen diese Position in den ausstehenden Spielen beim FC 08 Homburg (Samstag, 14 Uhr) und eine Woche später daheim gegen den FC 08 Villingen verteidigen.

SC Freiburg II mit breiter Brust

Den schleppenden Start nach dem Trainerwechsel hin zu Bernhard Weis hat der SC Freiburg II in den letzten Wochen ein Stück weit vergessen lassen. Vier Siege in Serie sorgen vor dem Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger am Samstag (14 Uhr) für eine breite Brust. "Wir wollen auch die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten und zeigen, dass wir heiß sind. Wir wollen das fortsetzen, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben", so Weis. Fehlen werden dem Sportclub am Samstag erneut Krish Raweri, Patrick Lienhard und Mathias Fetsch.