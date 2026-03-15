Regionalliga Kompakt: Ein Neuanfang ist gemacht beim Bahlinger SC

Die Worte, die der neue Bahlinger Trainer Marco Schneider in seiner rund 20-minütigen Mannschaftsansprache vor der Partie gefunden hatte, konnten so falsch nicht gewesen sein. Engagiert, zweikampfstark und mutig begann der Tabellenletzte das Kräftemessen mit dem Tabellenführer. Gleich mit der ersten Offensivaktion hatten die Einheimischen Erfolg: Ferdinand Scholl ließ sich im Strafraum nicht abwimmeln, passte in den Rücken der Abwehr, und Luca Köbele vollendete flach zur 1:0-Führung (3.). Der Favorit vom Neckar, der bei seinen drei Auftaktsiegen nach der Winterpause ohne Gegentor geblieben war, wurde auf dem falschen Fuß erwischt. "Wir verpennen oft die Anfangsphase", geißelte der Freiberger Trainer Kushtrim Lushtaku nach der Partie den Start seines Teams.