Regionalliga Kompakt: Ein Neuanfang ist gemacht beim Bahlinger SC

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Niederlage unterliegt der SC Freiburg II den Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga mit 1:3. Die vergebenen Großchancen aus der Anfangsphase rächen sich
Die Worte, die der neue Bahlinger Trainer Marco Schneider in seiner rund 20-minütigen Mannschaftsansprache vor der Partie gefunden hatte, konnten so falsch nicht gewesen sein. Engagiert, zweikampfstark und mutig begann der Tabellenletzte das Kräftemessen mit dem Tabellenführer. Gleich mit der ersten Offensivaktion hatten die Einheimischen Erfolg: Ferdinand Scholl ließ sich im Strafraum nicht abwimmeln, passte in den Rücken der Abwehr, und Luca Köbele vollendete flach zur 1:0-Führung (3.). Der Favorit vom Neckar, der bei seinen drei Auftaktsiegen nach der Winterpause ohne Gegentor geblieben war, wurde auf dem falschen Fuß erwischt. "Wir verpennen oft die Anfangsphase", geißelte der Freiberger Trainer Kushtrim Lushtaku nach der Partie den Start seines Teams.
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Bahlingen: Klose – Bauer, Zukaj, Tost, Wuttke – Bux (87. Herrmann), Scholl (87. Diakité) – Wehrle (81. Yilmaz), Köbele (73. Schröder), Echner – Shaqiri. Tore: 1:0 Köbele (3.), 1:1, 1:2 beide Petö (38./ Foulelfmeter, 62./ FE), 2:2 Tost (90.). Schiedsrichter: Hofheinz (Niefern-Öschelbronn). Zuschauer: 563.
Nach zuletzt traumhaften Frühlingstagen im Breisgau herrschte am Samstag im und rund um das Dreisamstadion Schmuddelwetter. Trotz konstantem Nieselregen waren exakt 2176 Zuschauer ins Freiburger Kultstadion nahe des namengebenden Flusses gekommen. Und es sollte ein unterhaltsamer Fußballnachmittag werden, denn beide Mannschaften besaßen Möglichkeiten für eine Handvoll Tore, betrieben einen hohen Aufwand, leisteten sich aber immer wieder auch individuelle Fehler. Der Ertrag blieb aus Sicht der SC-Zweiten indes aus.
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Freiburg: Jantunen – Steinmann, Wagner (87. Schulten), Schopper, Tober – Rüdlin (87. Lienhard) – Adomah (34. Wiklöf), Zelic (78. Raweri), Tarnutzer, Amegnaglo – Fetsch. Tore: 0:1 Fundel (26.), 0:2 Kiefer (28.), 1:2 Wiklöf (47.), 1:3 Unsöld (86.). SR: Lotz (Schröck). Zuschauer: 2176.