Regionalliga-kompakt: Der Bahlinger SC will raus aus der Abstiegszone

Der Bahlinger SC kann seine bisher tolle Woche in der Fußball-Regionalliga mit einem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 II krönen. Für den SC Freiburg II geht es am Samstag zum SV Eintracht Trier.

Morgen, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00 live PUSH

Die laufende Englische Woche des Bahlinger SC könnte in der Retroperspektive als Schlüsselwoche im Hinblick auf das Erreichen der Saisonziele betrachtet werden. Nach dem 2:1-Coup bei den Stuttgarter Kickers am Samstag legten die Kaiserstühler am Mittwochabend nach und zogen erneut dank später Tore und dem 3:1 nach Verlängerung beim Oberligisten SV Oberachern ins Endspiel um den südbadischen Pokal ein. Am Samstag (14 Uhr) ergibt sich nun im Kaiserstuhlstadion die Möglichkeit, die Woche zu krönen und zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze in der Regionalliga Südwest zu verlassen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.