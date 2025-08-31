Regionalliga Kompakt: Der Bahlinger SC verliert in Fulda 0:3

Das Spiel begann aus Freiburger Sicht denkbar ungünstig. Gleich die erste Sandhausener Offensivaktion führte zum 0:1: Phil Halbauer zirkelte einen Freistoß auf den Kopf von Pascal Testroet, der ungehindert zum 1:0 für den ehemaligen Zweitligisten abschloss (2.). Da wirkte die SC-Abwehr noch ein wenig schläfrig. "Wir kommen denkbar schlecht ins Spiel, das haben wir nicht gut verteidigt", musste SC-Trainer Bernhard Weis eingestehen.

In den folgenden Minuten hatten die Gäste sichtlich Mühe, sich wieder zu sortieren. Einen Schuss des Sandhauseners Maximilian Wagner konnte SC-Torhüter Jaaso Jantunen nur nach vorne wegfausten, im Nachsetzen ging der Ball über das Freiburger Tor (10.). Es bedurfte einiger korrigierender Worte von Weis, um sein Team wieder auf Kurs zu bringen.

Freiburg: Jantunen – Ogbus (76. Hornschuh), Wagner, Schopper – Steinmann (89. Koß), Rüdlin, Wiklöf, Tober – Amegnaglo (76. Oguguo), Catak (57. Fetsch), Zelic (76. Schulten). Tore: 1:0 Testroet (2.), 1:1 Wiklöf (28.), 1:2 Amegnaglo (45.), Testroet (62.). Schiedsrichter: Huthmacher (Sigmaringen). Zuschauer: 2095.