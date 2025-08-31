Regionalliga Kompakt: Der Bahlinger SC verliert in Fulda 0:3

Nach frühem Rückstand berappeln sich die Regionalliga-Fußballer im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. Es wäre sogar mehr möglich gewesen als das 2:2 (2:1)-Unentschieden.
Das Spiel begann aus Freiburger Sicht denkbar ungünstig. Gleich die erste Sandhausener Offensivaktion führte zum 0:1: Phil Halbauer zirkelte einen Freistoß auf den Kopf von Pascal Testroet, der ungehindert zum 1:0 für den ehemaligen Zweitligisten abschloss (2.). Da wirkte die SC-Abwehr noch ein wenig schläfrig. "Wir kommen denkbar schlecht ins Spiel, das haben wir nicht gut verteidigt", musste SC-Trainer Bernhard Weis eingestehen.
In den folgenden Minuten hatten die Gäste sichtlich Mühe, sich wieder zu sortieren. Einen Schuss des Sandhauseners Maximilian Wagner konnte SC-Torhüter Jaaso Jantunen nur nach vorne wegfausten, im Nachsetzen ging der Ball über das Freiburger Tor (10.). Es bedurfte einiger korrigierender Worte von Weis, um sein Team wieder auf Kurs zu bringen.
Freiburg: Jantunen – Ogbus (76. Hornschuh), Wagner, Schopper – Steinmann (89. Koß), Rüdlin, Wiklöf, Tober – Amegnaglo (76. Oguguo), Catak (57. Fetsch), Zelic (76. Schulten). Tore: 1:0 Testroet (2.), 1:1 Wiklöf (28.), 1:2 Amegnaglo (45.), Testroet (62.). Schiedsrichter: Huthmacher (Sigmaringen). Zuschauer: 2095.
Im Vergleich zum 4:0-Pokalerfolg am vergangenen Mittwoch beim Freiburger FC veränderte der Bahlinger Trainer Stefan Reisinger, der in Fulda nach Rot-Sperre wieder vom Spielfeldrand aus coachte, seine Startelf auf fünf Positionen: In Kolja Herrmann, Laurin Tost, Karim El Abed und Marco Wuttke wurde die hintere Viererkette komplett neu besetzt. Zudem kam Ibrahima Diakité von Beginn an über die linke Angriffsseite und belebte mit seinem Tempo in den ersten Minuten das Spiel der Gäste.
Allerdings offenbarte die Bahlinger Defensive, in der Luca Köbele einen defensiven Sechser gab, zu Beginn ein paar Zuordnungsprobleme und Unachtsamkeiten. Vor allem die linke Abwehrseite war anfällig. Moritz Dittmann verzog zweimal für die Barockstädter in aussichtsreicher Position (8., 20.). Dann hatte Erijon Shaqiri die einzige echte Tormöglichkeit für die Kaiserstühler in der ersten Halbzeit: Der Angreifer brachte nach Flanke von Alex Echner, der sein Startelf-Debüt in der Regionalliga feierte, jedoch zu wenig Druck hinter seinen Kopfball (28.).
Bahlingen: Petzold – Herrmann (46. Scholl), Tost, El Abed, Wuttke (85. Schmidt) – Köbele (85. Bauer) – Bux, Pepic – Echner, Shaqiri (65. Benali), Diakité (65. Rienhardt). Tore: 1:0 Korzuschek (37./ FE), 2:0 Besso (43.), 3:0 Berger (90.+3). Schiedsrichter: Bender (Tübingen). Zuschauer: 1180.