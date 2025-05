Regionalliga kompakt: Der Bahlinger SC trotzt allen Widerständen

Der Sportclub, bei dem erstmals Luka Nujic zwischen den Pfosten stand, war gerade etwas besser in der Begegnung, da belohnten sich die Gastgeber für eine starke Anfangsphase: Nujic brachte Justin Steinkötter im Strafraum zu Fall und der Gefoulte blieb bei seinem Elfmeter konzentriert und jagte das Spielgerät zum 1:0 in die Tormaschen (26.). Leon Wirtz erhöhte im Anschluss an einen ruhenden Ball noch vor dem Seitenwechsel (44.) verdientermaßen. "Wir können zur Pause auch höher zurückliegen", so Weis.

"Bisher hatten wir immer gesagt, wir können", sagte der Bahlinger Trainer Dennis Bührer. "Diesmal war klar, wir müssen." Und sie lieferten. Die Spieler des BSC hielten in Homburg dem gestiegenen Druck nach den Niederlagen gegen Kassel (0:2) und Eintracht Frankfurt II (0:1) stand und behaupteten durch einen 1:0-(0:0)-Erfolg den 13. Tabellenplatz, der den Verbleib in der Regionalliga Südwest garantiert. Dabei waren sie in der Live-Tabelle am vorletzten Spieltag zwischenzeitlich auf Rang 15 zurückgefallen. Die Verfolger FSV Mainz 05 II und FC Gießen lagen in Führung und zogen im virtuellen Ranking am BSC vorbei.

Doch dann schlugen die Kaiserstühler zu. In der 71. Minute störten sie die Homburger wirkungsvoll im Spielaufbau. Mart Ristl spielte den Ball in den Fuß von Hasan Pepic, dessen Schuss FC-Torhüter Lukas Hoffmann nach vorne abprallen ließ. Und Ibrahima Diakité stand dort, wo ein Angreifer zu lauern hat: Der Franzose rammte den Abpraller aus kurzer Entfernung zum Tor des Tages ins Netz.

Bahlingen: Grawe – Mansaray, Bux, Gutjahr – Herrmann, Häringer, Walz (90.+3 Tost), Lovisa – Wehrle (85. Köbele), Pepic (85. Bektasi) – Diakité (79. Knappe). Tor: 0:1 Diakité (71.). Schiedsrichter: Waldinger (Marburg). Zuschauer: 808.