Regionalliga kompakt: Bittere Heimniederlage für den SC Freiburg II

Es dauerte bis zur 31. Minute, ehe der FC 08 Villingen erstmals so etwas wie Gefahr erzeugen konnte. Ein Kopfball von Admir Osmicic ging jedoch wenige Zentimeter über das Tor. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste bereits mit 2:0. Jannis Boziaris hatte den FC Astoria Walldorf nach einer knappen Viertelstunde in Führung gebracht. Der 21-Jährige ließ 08-Keeper Marius Kaiser ein erstes Mal hinter sich greifen (13.). Mitte der ersten Spielhälfte legte Jonas Arcalean nach: Die Nullachter bekamen eine Astoria-Ecke nur unzureichend geklärt und Arcalean brachte das Spielgerät humorlos per Direktabnahme ein zweites Mal an Kaiser vorbei im Tornetz unter (24.). Von den Gastgebern kam nach der Pause zu wenig – Eduard Heckmann konnte spät noch verkürzen.

Villingen: Kaiser, Krieger (82 Heckmann), Liserra, Osmicic, Albrecht (70. Kuranyi), Brändle, Cristilli (70. Busam), Derflinger, Pintidis (61. Tadic), Sökler, Yilmaz (61. Kulus). Tore: 0:1 Boziaris (13.), 0:2 Arcalean (24.), 1:2 Heckmann (90.). SR : Steib (Dortelweil). ZS: 550.