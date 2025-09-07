Regionalliga Kompakt: Bekannte Fehlermuster des Bahlinger SC

Der Start ging aus SC-Sicht so richtig schief: Mit der ersten gefährlichen Aktion der Partie gingen die Gäste in Führung. Takero Itoi spitzelte eine Hereingabe am langen Pfosten vorbei an Kilian Katz, der für Jaaso Jantunen (bei der finnischen U-21-Nationalmannschaft) im Freiburger Tor stand. Der TSV Schott Mainz profitierte in der Anfangsphase von fehlender Abstimmung in der SC-Abwehr. Der Sportclub musste kurzfristig auch auf Oscar Wiklöf (Schnittwunde an der Fußsohle) sowie die für Länderspiele abgestellten Jantunen, Rouven Tarnutzer (U19 Schweiz) und Elija Oguguo (U19 Deutschland) verzichten.

Auf den Dosenöffner-Effekt von Standardsituationen setzen viele Fußballtrainer, wenn die Dinge aus dem laufenden Spiel heraus zu erstarren drohen. Auch Olaf Janßen gehört zu jenen Übungsleitern, die dem ruhenden Ball große Bedeutung beimessen: "Wir haben viel in Standardsituationen investiert", verriet der Sandhäuser Trainer nach dem Erfolg in Bahlingen. "Ich bin froh, dass es so funktioniert hat."

Zwei Eckbälle gingen am Samstag den ersten beiden Toren des Drittliga-Absteigers voraus: Beim Sandhäuser Führungstreffer konnte Pascal Testroet ziemlich freistehend den Ball wieder ins Zentrum köpfen, wo ihn Yannick Osee mit der Präsenz seiner 1,94 Meter Körperlänge ins Tor verlängerte (30.). BSC-Trainer Stefan Reisinger verwies deshalb auf Größennachteile seiner Spieler und haderte mit dem Zustandekommen des Eckstoßes ("ein dummer Ballverlust"). Laurin Tost, als Abwehrspieler unmittelbar auf dem Feld beteiligt, legte verbal den Finger in die Wunde: "Uns war klar, dass sie den Ball auf den zweiten Pfosten spielen", sagte Tost, man habe ja wieder ausgiebig Videostudium betrieben. "Doch wir werden zu einfach weggeblockt."

Bahlingen: Petzold - Herrmann (46. Echner), Tost (61. Bauer), El Abed, Schmidt – Köbele, Bux – Scholl (61. Benali), Pepic, Diakité (73. Monga) – Shaqiri (46. Rienhardt). Tore: 0:1 Osee (30.), 0:2 Kolbe (49.), 1:2 Köbele (56.), 1:3 Pfaffenrot (64.). Schiedsrichter: Ebert (Gießen). Zuschauer: 980.