Regionalliga-Kompakt: Bahlinger SC will in Stuttgart überraschen

"Wir haben 3:3 gespielt", blickt Dennis Bührer noch einmal kurz auf die turbulente Partie gegen den SV Eintracht Trier zurück. Was Bührer ausdrücken möchte: Der Blick kann beim Bahlinger SC derzeit nur in eine Richtung gehen, nach vorne. Es bleibt keine Zeit, sich mit dem zu beschäftigen, was in der Nachspielzeit rund um den Faustschlag eines Trierer Anhängers gegen Shqipon Bektasi passiert ist und ob das Sportgericht zugunsten der Kaiserstühler entscheiden wird. "Wir haben das letzte Spiel wie gewohnt aufgearbeitet, damit ist das abgehakt", so Bührer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.