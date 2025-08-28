Regionalliga Kompakt: Bahlinger SC und SC Freiburg II

Die gute Nachricht für den Bahlinger SC: Beim 4:0-Erfolg im südbadischen Pokal am Mittwochabend gegen den Freiburger FC kamen keine weiteren Verletzungen hinzu (im Achtelfinale geht’s nun zum FC Auggen, siehe Seite 29).
Bahlinger SC
Die Verletztenliste ist bei den Kaiserstühlern vor dem Regionalligaspiel am Samstag, 14 Uhr, bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz lang genug. Neben den Langzeitausfällen Knappe, Manegold und Yilmaz sind wohl auch Vasco Walz (Schambein), Ibrahima Diakité (Sprunggelenk), Marco Rienhardt und Rico Wehrle (beide muskuläre Probleme) nicht einsatzfähig. Hoffnung auf eine Rückkehr besteht bei Laurin Tost und Karim El Abed. Kolja Herrmann kehrt am Freitagabend von einer Exkursion zurück. Die Barockstädter kamen am Samstag beim FSV Mainz 05 II mit 4:2 zu ihrem ersten Saisonsieg. „Wir müssen diesmal Ordnung und Disziplin über 90 Minuten halten“, fordert der Bahlinger Trainer Stefan Reisinger rückblickend auf die 1:2-Heimniederlage gegen Alzenau.
SC Freiburg II
Der SV Sandhausen, bei dem der SC Freiburg II am Sonntag, 14 Uhr, gastiert, ist mit drei Punkten aus vier Spielen in der Fußball-Regionalliga bislang unter seinen Möglichkeiten geblieben. So sieht es der Freiburger Trainer Bernhard Weis: „Sandhausen stellt eine sehr gute Mannschaft, die einen sehr hohen Anspruch hat, die Dinge fußballerisch zu lösen.“ Die Vorgabe für die mit vier Punkten und 9:12 Toren gestartete Freiburger U23 für das Auswärtsspiel beim Drittliga-Absteiger ist klar: „Wir kriegen einfach zu viele Gegentore“, sagt Weis. „Wir müssen besser verteidigen und bei Ballbesitz bessere Lösungen finden.“