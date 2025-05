Regionalliga kompakt: Bahlinger SC kassiert einen herben Rückschlag

"Heute war definitiv mehr drin." Wenn der Trainer eines Tabellenletzten nach dem Spiel gegen den Dritten eine solche Aussage wagt, dann muss er mit der gezeigten Darbietung seiner Mannschaft sehr zufrieden sein. Parallel dazu schwingt natürlich auch Frust mit, denn wenn mehr drin war, dann fiel die Ausbeute folgerichtig zu dürftig aus. Erneut stand der FC 08 Villingen nach dem Schlusspfiff mit leeren Händen da; 1:3 hieß es aus Sicht der Nullachter beim SGV Freiberg. Steffen Breinlinger attestierte seinem Team dennoch einen beherzten Auftritt, der eben nur nicht belohnt wurde. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein offenes Spiel gesehen, in dem es hin und her ging", so der Villinger Coach.

Das Kaiserstuhlstadion hatten die Fußballer des Bahlinger SC in den vergangenen Monaten zu einer mehr oder minder uneinnehmbaren Festung ausgebaut. Seit Mitte Oktober 2024 verloren sie daheim nur einmal – und das gegen den neuen Meister und kommenden Drittliga-Aufsteiger TSG Hoffenheim II (0:3 Mitte März). Ausgerechnet der Tabellenvorletzte Eintracht Frankfurt II zerbröselte am vergangenen Samstag diesen Nimbus: Ein verwandelter Foulelfmeter von Daniel Starodid (57.) genügte dem schwer abstiegsgefährdeten Bundesliga-Unterbau, um beim BSC mit einem 1:0-Erfolg seine Minimalchance auf den Ligaverbleib zu wahren.

"Das tut verdammt weh", bekannte der Bahlinger Trainer Dennis Bührer nach der zweiten Niederlage in Folge. Die Chance, die eigene Tabellenposition über dem neuralgischen Strich am drittletzten Spieltag zu zementieren, ließ seine Mannschaft verstreichen. Immerhin: Der FSV Mainz 05 II verpasste am Sonntag beim 1:1-Unentschieden gegen Eintracht Trier, den BSC auf den möglichen Abstiegsrang 14 zu drücken. "Die anstehenden Spiele machen es für uns nicht einfacher", sagte Bührer. Am kommenden Samstag gastieren die Kaiserstühler beim FC 08 Homburg, einem Team im gesicherten Mittelfeld, ehe zum großen Ligafinale eine Woche später der Tabellenletzte und bereits feststehende Absteiger FC 08 Villingen am Bahlinger Stadenweg aufkreuzt. "Es kommt jetzt auf absolute Mentalität an", machte BSC-Kapitän Yannick Häringer unmittelbar nach Spielschluss deutlich. "Und die haben wir."

Bahlingen: Grawe – Herrmann (67. Sonnenwald), Mansaray (72. Tost), Monga (67. Gutjahr), Sonn (67. Lovisa) – Bux, Häringer – Wehrle, Knapp, Pepic – Diakité (85. Köbele). Tor: 0:1 Starodid (57./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Heiker (Sulzfeld). Zuschauer: 958.