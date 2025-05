Regionalliga kompakt: Bahlinger SC feiert Nichtabstieg verhalten

In der ersten Erregung über den finalen Stimmungskiller einer turbulenten Schlussphase hatte Hasan Pepic keine große Lust aufs Abklatschen mit den Teamkollegen. Kopfschüttelnd suchte der Bahlinger Spielgestalter Unterschlupf auf der Spielerbank. "Traurig und wütend" sei er, dass dieser letzte Akt einer aufreibenden Runde noch verloren gegangen war – in der fünften Minute der Nachspielzeit, nachdem Yannick Häringer zwei Minuten zuvor der 3:3-Ausgleich gelungen war. "Andererseits bin ich happy, dass wir die Liga gehalten haben", beschrieb Pepic kurz nach dem Abpfiff seine ambivalente Gefühlslage.

Freudentränen, Bierduschen, Polonaise oder Jubel-Raupen – die typischen Insignien einer spontanen Nichtabstiegsfeier fehlten am Samstagnachmittag im Kaiserstuhlstadion. Selbst als Stadionsprecher Manfred Schäfer den Ligaverbleib in erhöhter Tonlage als fix meldete, wollte die Stimmung unter den 1212 Zuschauern nicht so recht in die Gänge kommen. Die Gastgeber wären den letzten Schritt zum Klassenziel schon gerne aus eigener Kraft gegangen. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten aus Villingen hätte ja gereicht, um aller Sorgen ledig zu sein. Doch am Ende waren sie auf glückliche tabellarische Fügungen angewiesen.

Bahlingen: Grawe – Mansaray, Bux, Gutjahr (64. Tost) – Herrmann (64. Knappe), Walz (71. Köbele), Häringer, Lovisa (83. Sonnenwald) – Wehrle, Pepic – Diakité (71. Bektasi). Tore: 1:0 Pepic (46.), 1:1 Liserra (57.), 1:2 Tadic (59.), 1:3 Sökler (69.), 2:3 Bektasi (76.), 3:3 Häringer (90.+3), 3:4 Hezel (90.+5). Schiedsrichter: Steib (Niddatal). Zuschauer: 1212.