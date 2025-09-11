Regionalliga Kompakt: Bahlinger SC fährt zum Tabellenführer

Der Saisonstart des SC Freiburg II verlief durchwachsen. Droht in der Fußball-Regionalliga eine Spielzeit mit Abstiegssorgen? Trainer Bernhard Weis hebt im Interview auch die positiven Aspekte heraus.

Auch wenn es "nur" gegen einen Verbandsligisten ging, auch wenn aus dem Spiel heraus kaum zwingende Chancen erarbeitet wurden – den 3:0-Erfolg am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale beim FC Auggen bewertet BSC-Trainer Stefan Reisinger in der Rückschau weitgehend positiv: "Wir haben von der ersten Minute an den Kampf angenommen, waren im Gegenpressing sehr griffig und haben hinten nichts zugelassen."

Das 3:3 der zweiten Mannschaft des Sportclubs am zurückliegenden Sonntag gegen den TSV Schott Mainz war ein Spiegelbild der bisherigen SC-Saison. Licht und Schatten wechselten sich innerhalb einer Partie mehrfach ab. Die Suche nach mehr Stabilität war bisher erfolglos. Am Samstag (14 Uhr) wartet nun auf die Mannschaft von Bernhard Weis ein echter Gradmesser. Bei den Stuttgarter Kickers will die junge Freiburger Elf zeigen, dass sie einen Schritt weiter gekommen ist und aus ihren Fehlern gelernt hat.

BZ: Herr Weis, Ihre Mannschaft befindet sich noch auf der Suche nach Stabilität. Was muss besser werden?

