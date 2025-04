Regionalliga-Kommentar: Der Verband muss handeln - und zwar schnell

Nicht nur der 1. FC Düren hat sich in dieser Saison der Regionalliga offensichtlich übernommen. – Foto: Robin Bogaletzki

Es ist nicht gerade eine herausragende Erkenntnis, dass Fußballverbände nicht gerade im Verdacht stehen, Reformen besonders schnell anzustoßen, von der Umsetzung mal ganz zu schweigen. Eher darf man hier oft von Jahrzehnten als von Jahren sprechen, wenn es um wirklich elementare Dinge geht. Was auch, so ehrlich muss man sein, damit zu tun hat, dass die Aktiven und Konsumenten Veränderungen oftmals nicht wünschen - was auch die Banner "Gegen den modernen Fußball" in den Stadien dokumentieren - ist damit wohl nicht nur der Einsatz potenter Geldgeber gemeint.

FuPa-Podcast zum KFC-Rückzug: Auswirkungen auf die Liga, Ausblick auf die neue Saison und das Lizenzierungsverfahren des WDFV

Verband muss schnell handeln Nun gibt es aber eine Situation in der Regionalliga West, die den Westdeutschen Fußballverband zum Handeln zwingt, und zwar zu ungewöhnlich schnellem Handeln. Denn schon für die kommende Saison muss so wirksam wie möglich ausgeschlossen werden, dass sich ein solches Szenario wie in der laufenden Spielzeit wiederholt. Türkspor Dortmund hatte sein Team bereits zurückgezogen, der KFC Uerdingen folgte am Dienstag, und auch der 1. FC Düren könnte noch folgen, steht mit einem kolportierten Schuldenberg von etwa fünf Millionen Euro fraglos am Abgrund.