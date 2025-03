Regionalliga-Knipser reist mit Doppelpack im Rücken zur Nationalelf

Malek Fakhro reist mit breiter Brust zur libanesischen Nationalmannschaft. – Foto: Justin Ima

Für Malek Fakhro hätte es kaum einen besseren Zeitpunkt für einen Doppelpack geben können. Am vergangenen Freitag gelangen dem Angreifer nach seiner Einwechslung die Tore Nummer drei und vier beim 4:0-Sieg des MSV Duisburg gegen due U23 des FC Schalke 04. Zum Beginn der Woche geht es für ihn in den Flieger, denn er gehört erneut zum Aufgebot der Nationalmannschaft des Libanon. Im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Union Nettetal wird er folgerichtig fehlen.

Nach seinem Debüt im November 2024 im Freundschaftsspiel gegen Thailand kam er kurz darauf auch zu seinem ersten Torerfolg. Beim 3:2-Sieg des Libanon in Myanmar erzielte der 27-Jährige den Führungstreffer. Auch im Dezember war er noch einmal für sein Land unterwegs, blieb da aber ohne weitere Tore. Dies könnte sich nun aber ändern, denn er gehört zum Kader für die anstehenden Duelle Ost-Timor am 20. März und Brunei am 25. März.

Zurück in die Startelf? "Ich hatte in letzter Zeit eine eher schwierige Phase, sodass es mich jetzt umso mehr freut, dass ich der Mannschaft mit zwei Toren helfen konnte. Ich fahre jetzt mit Rückenwind zur Nationalmannschaft. Da kann es gerne so weitergehen, damit ich gestärkt zurückkomme und dem MSV weiterhelfen kann", erklärte der Offensivmann nach dem Doppelpack, den er gegen die Reserve der Schalke geschnürt hat. Dort wurde er in der 63. Minute eingewechselt und gleich ein belebendes Element. In der 80. und 86. Minute belohnte er sich selbst und netzte für die Zebras ein.