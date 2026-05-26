Regionalliga-Klub vermeldet zwölf Abgänge

Besonders lange war Leon Tia Teil des Kaders. Der Spieler verlässt Rödinghausen nach drei Spielzeiten, in denen er insgesamt 85 Einsätze absolvierte. Damit gehört er zu den Abgängen, die den Verein über einen längeren Zeitraum begleitet haben. Auch Tim Corsten, Hannes Kramp und Abdul Fesenmeyer werden sich sportlich verändern. Sie trugen zwei Jahre lang das Trikot des SVR. Nach nur einer Saison endet die Zeit in Rödinghausen für Lennox Afolabi, Viktor Miftaraj, Julian Schwermann, Simon Breuer, Dennis Gorka, Aygün Yildirim und Benyas Junge-Abiol. Zudem kehrt Davis Asante nach dem Ende seiner Leihe zum SSV Jahn Regensburg zurück.

Umbruch nach schwieriger Spielzeit Die Vielzahl der Abgänge zeigt, dass Rödinghausen nach einer sportlich angespannten Saison vor einem größeren Neuaufbau steht. Der Klassenerhalt in der Regionalliga West wurde nur knapp erreicht, entsprechend wird der Verein den Kader für die kommende Spielzeit neu ausrichten müssen. Gerade nach einer Saison im unteren Tabellenbereich dürfte es darum gehen, wieder mehr Stabilität zu entwickeln und frühzeitig eine Mannschaft zu formen, die nicht erneut in eine solche Lage gerät. Für den SVR bedeutet der Sommer damit nicht nur punktuelle Korrekturen, sondern eine umfassendere Veränderung im Kader. Mehrere Spieler mit Erfahrung verlassen den Verein, andere hatten nur ein kurzes Kapitel am Wiehen. Nun ist die sportliche Leitung gefordert, die frei werdenden Plätze gezielt zu besetzen und eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der kommenden Regionalliga-Saison wieder stabiler auftreten kann.