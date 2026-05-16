Regionalliga-Klub gibt zehn Abgänge bekannt

Vor dem letzten Saisonspiel in der Regionalliga West hat der 1. FC Bocholt gleich zehn Spieler verabschiedet und damit auch Abgänge bekanntgegeben. Im Falle des ehemaligen Stammtorhüters Lucas Fox war das schon länger bekannt, FuPa hat bereits über den Wechsel von Paul Donner zu RWO berichtet. Wer den Regionalliga-Klub verlässt, lest ihr hier.
"Der 1. FC Bocholt hat im Rahmen des heutigen letzten Heimspiels gegen RW Oberhausen insgesamt zehn Spieler verabschiedet. Die Schwatten bedanken sich bei allen Akteuren herzlich für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihr Engagement im Trikot des FCB", teilen die Bocholter am Samstag mit.
Vor dem Duell gegen RWO wurden die Akteure verabschiedet, darunter vor allem Torhüter Lucas Fox, der im Laufe der Saison seinen Status als Nummer eins an Paul Grave verloren hat. „Mit Fox verlässt dabei auch ein absoluter Publikumsliebling den Hünting. Der Torhüter, der in den vergangenen Jahren stets mit großem Einsatz und hoher Identifikation für den Verein auflief, wird heute ein letztes Mal das Trikot der Schwatten tragen“, führt der FCB aus. Gegen den 1. FC Köln II stand der Luxemburger, der immer wieder zum Kader der Nationalmannschaft zählt, bis dato zum letzten Mal zwischen den Pfosten. Gegen Oberhausen bekommt er seinen verdienten Abschluss.
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Neben Fox gehören ab Juli auch Julian Riedel, Paul Donner, Philipp Hanke, Maximilian Adamski, Johannes Dörfler, Isaak Akritidis, Aaron Bayakala, Cedric Euschen und Thomas Gösweiner nicht mehr zum FCB-Kader. FuPa berichtete am Donnerstag über den anstehenden Wechsel von Donner zu RWO. Zudem stehen auch nach Informationen dieser Redaktion zwei Stürmer auf der Liste der Bocholter, die für die neue Saison natürlich ein großes Ziel haben: eine deutlich bessere Spielzeit als 2025/26 hinzulegen. Dazu gehört auch ein Umbau des Kaders.
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