Regionalliga-Klub gibt zehn Abgänge bekannt

"Der 1. FC Bocholt hat im Rahmen des heutigen letzten Heimspiels gegen RW Oberhausen insgesamt zehn Spieler verabschiedet. Die Schwatten bedanken sich bei allen Akteuren herzlich für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihr Engagement im Trikot des FCB", teilen die Bocholter am Samstag mit.

Lucas Fox geht als Publikumsliebling

Vor dem Duell gegen RWO wurden die Akteure verabschiedet, darunter vor allem Torhüter Lucas Fox, der im Laufe der Saison seinen Status als Nummer eins an Paul Grave verloren hat. „Mit Fox verlässt dabei auch ein absoluter Publikumsliebling den Hünting. Der Torhüter, der in den vergangenen Jahren stets mit großem Einsatz und hoher Identifikation für den Verein auflief, wird heute ein letztes Mal das Trikot der Schwatten tragen“, führt der FCB aus. Gegen den 1. FC Köln II stand der Luxemburger, der immer wieder zum Kader der Nationalmannschaft zählt, bis dato zum letzten Mal zwischen den Pfosten. Gegen Oberhausen bekommt er seinen verdienten Abschluss.