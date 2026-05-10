Regionalliga-Klub gibt Trennung von sechs Spielern bekannt

RWO-Trainer Sebastian Gunkel (l.) muss sein Team im Sommer umbauen. – Foto: Sven Hanisch

Mit Illia Poliakov, Ilias El Amrani, Tim Krohn, Drew Murray, Eric Gueye und Moritz Stoppelkamp werden sechs Spieler Rot-Weiß Oberhausen nach der Saison verlassen. Im letzten Heimspiel dieser Regionalliga-West-Saison hat RWO die Akteure verabschiedet - und das Ergebnis war dann auch versöhnlich: Mit einem 1:0-Erfolg hat sich Oberhausen die Vizemeisterschaft in der West-Gruppe gesichert und gilt damit auch kommende Saison wieder zu den Favoriten.

„Zum Saisonende verabschieden wir sechs Spieler, die alle ihren Beitrag zu einer erfolgreichen Saison geleistet haben. Moritz beendet im RWO-Dress seine Laufbahn, Drew und Tim kehren erstmal zu ihrem Stammverein zurück, Eric schafft den Sprung in die 3. Liga und Illia sowie Ilias wollen an anderer Stelle den nächsten Schritt machen. Auf dem weiteren Weg wünschen wir ihnen natürlich ganz viel Gesundheit und maximalen Erfolg. Mit weiteren Spielern sind wir in Hinblick auf die kommende Saison weiterhin im Austausch mit dem Ziel diese zeitnah verkünden zu können“, sagt Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano über die Abgänge.

RWO-Fans können die Spieler, die gehen, am kommenden Samstag ein letztes Mal im Trikot ihrer Kleeblätter sehen: Beim 1. FC Bocholt bestreitet der Tabellenzweite der Regionalliga West sein letztes Spiel in dieser Saison.