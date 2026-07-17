Regionalliga-Klub gibt Spieler ab, Oberligist angelt sich Flügel

Ufumwen Osawe (am Ball) wechselt in die Oberliga. – Foto: IMAGO / Fotografie73

Bocholt verabschiedete Herrmann mit einer kurzen Mitteilung und bedankte sich für dessen Einsatz im FC-Trikot. In der vergangenen Saison kam der Angreifer für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West auf 13 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage. Laut FuPa-Profil bringt Herrmann insgesamt eine Bilanz von 183 Spielen, 64 Toren und fünf Vorlagen mit.

Der 1. FC Bocholt und Charles-Jesaja Herrmann gehen künftig getrennte Wege. Der 26 Jahre alte Offensivspieler in die Regionalliga Nordost und schließt sich SV Babelsberg 03 an. Der Verein aus Potsdam bekommt damit einen Angreifer, der bereits in mehreren Ländern und Ligen Erfahrungen gesammelt hat.

Für Bocholt war Herrmann nur vergleichsweise kurz aktiv, nun folgt der nächste Schritt in den Nordosten. Babelsberg erhält einen variablen Offensivspieler, der aufgrund seiner Größe, Beidfüßigkeit und Erfahrung mehrere Rollen im Angriff übernehmen kann. Für den 1. FC Bocholt bedeutet der Wechsel dagegen einen weiteren Abgang in der Offensive.

Herrmanns Laufbahn ist durchaus international geprägt. Ausgebildet wurde der beidfüßige Offensivspieler unter anderem im Nachwuchs des VfL Wolfsburg, wo er in der U17- und U19-Bundesliga auf sich aufmerksam machte. Später spielte er für KV Kortrijk in Belgien, NAC Breda in den Niederlanden, SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga und SKU Amstetten in Österreich. Auch Stationen bei Racing in Luxemburg stehen in seinem Profil.

Baumberg bekommt Tempo durch Osawe

Auch Ufumwen Osawe hat einen neuen Verein gefunden. Der 27-Jährige verlässt Eintracht Hohkeppel und schließt sich den Sportfreunden Baumberg an. Für die Baumberger ist die Verpflichtung ein spannender Transfer, weil Osawe reichlich Regionalliga-Erfahrung mitbringt und in der Offensive für Tempo und Tiefe sorgen soll.

Trainer Salah El Halimi kennt den Spieler bereits lange und hatte ihn nach eigener Aussage schon länger auf dem Zettel. „Mit Ufumwen Osawe, den alle nur ,Ufu‘ nennen, bekommen wir einen Offensivspieler dazu, den ich bereits seit vielen Jahren kenne und dessen Entwicklung ich verfolgt habe. Wir haben schon länger versucht, ihn zu uns zu holen - umso mehr freut es uns, dass es in diesem Jahr geklappt hat“, sagt El Halimi in den Vereinsmedien.

Osawe passt aus Sicht des Trainers genau in das gesuchte Profil. „Ufu bringt genau die Eigenschaften mit, die wir für unser Offensivspiel gesucht haben. Er ist extrem schnell, dynamisch und im Eins-gegen-Eins nur schwer zu verteidigen. Er sucht konsequent den direkten Weg zum Tor, ist abschlussstark und mit seiner quirligen Art für jeden Gegner nur schwer auszurechnen.“

Die Zahlen unterstreichen, dass Osawe bereits viel erlebt hat. Laut FuPa-Profil kommt der Angreifer auf 201 Spiele, 29 Tore und fünf Vorlagen. In der vergangenen Saison erzielte er für Eintracht Hohkeppel in der Mittelrheinliga fünf Tore in 15 Einsätzen. Zuvor lief er unter anderem für den KFC Uerdingen, den Berliner AK, Eintracht Trier, Germania Halberstadt, den SC Wiedenbrück, den Wuppertaler SV und den FC Monheim auf. In der Jugend wurde er bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet.

Baumberg setzt auf Geschwindigkeit und Identifikation

Für Baumberg zählt bei Osawe aber nicht nur die sportliche Qualität. El Halimi hebt auch hervor, dass der Spieler aus der Region kommt und sich schnell mit dem neuen Umfeld identifizieren konnte. „Die neue Anlage und unser gemeinsamer Weg haben ihn schnell überzeugt. Er ist ein sehr ehrgeiziger Junge, möchte sich sportlich weiterentwickeln und ist bereit, täglich hart für seinen Erfolg zu arbeiten“, erklärt der Trainer.

Gerade nach einer Saison, in der Baumberg offensiv immer wieder neue Lösungen finden musste, bringt Osawe ein Element mit, das schwer zu verteidigen ist: Geschwindigkeit. Er kann Räume attackieren, Gegenspieler binden und mit seinem direkten Spiel Tempo in Angriffe bringen. El Halimi erwartet deshalb, dass der Zugang dem Baumberger Spiel mehr Tiefe und Unberechenbarkeit gibt. „Wir sind überzeugt, dass Ufu mit seiner Spielweise unseren Zuschauern viel Freude bereiten wird und unserem Offensivspiel noch mehr Tempo, Tiefgang und Unberechenbarkeit verleiht. Wir freuen uns, ihn jetzt bei uns zu haben“, sagt El Halimi.